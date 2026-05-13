國際能源總署：各國以破紀錄速度動用石油庫存

國際能源總署今天表示，由於中東戰爭造成「空前」的供應中斷，各國正以「破紀錄速度」動用石油庫存與戰略儲備。

法新社報導，國際能源總署（IEA）指出，美國與以色列對伊朗發動攻擊後，全球石油庫存於3月減少1億2900萬桶，4月又進一步減少1億1700萬桶。

國際能源總署在最新月報中示警：「隨著供應持續中斷，緩衝庫存迅速縮減，可能預示未來油價將再飆升。」

伊朗實際上封鎖具戰略意義的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），阻礙波斯灣的石油與天然氣出口，推升油氣價格，並迫使各國設法尋求替代供應來源。

國際能源總署表示：「緊急儲備的釋出速度於4月加快，且未來幾個月還會有更多庫存釋出。」

隨著北半球的夏季旅遊高峰將至，對能源短缺的擔憂日益升高。航空公司已警告，若供應持續受阻，航空燃油可能於數週內出現短缺。

國際能源總署指出：「全球石油庫存已以破紀錄速度下降，在夏季需求高峰到來前夕，油價波動很可能進一步加劇。」