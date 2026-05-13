土耳其與亞美尼亞關係回暖 朝直接貿易邁進

土耳其今天解除對亞美尼亞的部分海關限制，為兩國建立直接貿易連結鋪路。這是雙方關係緊張逾30年後邁向正常化的又一跡象。

路透社報導，亞美尼亞1991年自蘇聯獨立時，土耳其是最先承認亞美尼亞的國家之一。

但亞美尼亞與土耳其的親密盟友亞塞拜然因納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）地區發生衝突，土耳其在1993年關閉與亞美尼亞的邊界，並中斷雙方直接貿易，以示支持亞塞拜然。

自那時起，兩國始終未建立正式外交關係。且鄂圖曼土耳其帝國曾在一次大戰期間大規模屠殺亞美尼亞人，這段歷史也留下深刻敵意。亞美尼亞及許多其他國家認定該事件為「種族滅絕」。

土耳其外交部今天發聲明指出，新規定意味著，現在從土耳其經第三國運往亞美尼亞的貨物，或反向運送的貨物，最終目的地或原產地可以標註為「亞美尼亞」或「土耳其」。

高度依賴俄羅斯與伊朗供應能源的亞美尼亞，對這則消息表達歡迎。

國家通訊社亞美尼亞新聞社（Armenpress）報導，亞美尼亞外交部發言人巴達良（Ani Badalyan）表示：「這項決定對於拓展兩國商貿關係、促進區域經濟連結，以及維護和平繁榮具有重大意義。」

亞美尼亞與土耳其政府目前正在就重啟長達311公里的邊界進行談判。

土耳其曾表示希望重新開放東部邊界，條件是亞美尼亞須與亞塞拜然簽署和平條約。亞美尼亞方面同樣渴望邊界重開。

去年8月，亞美尼亞與亞塞拜然在美國斡旋下達成和平協議，為雙方近40年的衝突劃下句點，但正式和平協議尚未簽署。

這類條約有可能改變南高加索地區的情勢。該地區生產能源，鄰近俄羅斯、歐洲與伊朗，布滿油氣管線，但因邊界關閉及長期民族衝突而四分五裂。

土耳其外交部發言人克切利（Oncu Keceli）今天表示，有關重新開放土耳其與亞美尼亞邊境關卡的工作正持續進行中。

本月稍早，兩國已簽署諒解備忘錄，將共同修復阿尼橋（Ani Bridge）。這座跨越兩國界河的古橋可追溯至10世紀。