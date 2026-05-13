美伊僵局、AI受挫 亞股走勢不一

中東和平缺乏進展，人工智慧（AI）科技熱潮受到衝擊，市場消化這些消息之際，亞洲股市今天收盤走勢不一。

法新社報導，在美國總統川普警告中東停火協議瀕臨瓦解後，伊朗首席談判代表昨天表示，華府必須接受德黑蘭最新和平計畫，否則就得面臨失敗。雙方皆不願讓步，一再揚言恢復戰鬥，但目前看來彼此都不傾向回到全面開戰狀態。

投資人目前將目光轉向中國，因為川普今天將抵達北京，這是近十年來訪問中國的首位美國總統，川普表示預計將與中國國家主席習近平「長談」，討論伊朗問題。川普還表示，他將請習近平「開放」中國市場給美國企業。

科技權重高的韓國綜合股價指數（KOSPI）昨天因一位高層官員提出以「全民分紅」重新分配AI企業超額利潤的政策而暴跌5%。KOSPI今天收盤漲逾2%，報7844.01點，創歷史新高。

三星電子（Samsung Electronics）與最大工會的談判破裂則重挫韓國AI產業發展前景，三星股價一度下跌6.1%。

日股基準日經指數今天收漲0.8%，來到63272.11點。港股恆生指數收漲0.2%，來到26388.44點。上證指數收漲0.7%，來到4242.57點。

至於其他亞股，台北、雪梨、吉隆坡、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。首爾、新加坡股巿收漲。