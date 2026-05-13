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房子快蓋不下去？荷莫茲海峽不通釀建材大漲 營建業受衝擊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲雪梨西郊一處住宅建築工地。 路透
澳洲雪梨西郊一處住宅建築工地。 路透

荷莫茲海峽一直不能恢復通行，被困住動彈不得的，不只是等在附近希望可以平安通過的船隻，也包括世界各地許多營建工程。建築業是全球經濟成長的重要支柱，貢獻全球GDP大約13%。

英國金融時報報導，建築業大量使用石油衍生產品為建材，這類產品因為荷莫茲海峽的石油運輸受阻，導致欠缺原料，相關產品的生產、供貨直接受到衝擊。首當其衝是塗料、隔熱材料、粘著劑，不是供貨中斷就是價格飆漲。其他像是瀝青、照明設備、暖氣設備、通風設備、塑膠等材料，都已大幅漲價。同時，工業能源價格走高，也進一步推升鋼鐵、水泥、陶瓷與磚材成本。

日本廣島一個住宅承造商就反映，因為供貨商無法確定隔熱材料、整體衛浴、聚氯乙烯（PVC）管材的到貨日期，公司四分之一、大約20件建案的工程進度過去一個月嚴重延誤。只要缺少一個零件、一種黏著劑或一項材料，就足以讓整個工程停擺。

印度一些大型房地產開發商也已受到衝擊，業者表示，伊朗戰爭以來，營建成本已上升約5%。在澳洲，有開發商警告，新建一戶住宅的成本，平均可能增加5萬澳幣（約台幣114萬元）。例如，澳洲最大的水管供應商Reece 3月時就警告客戶，高密度聚乙烯（HDPE）管材價格將上漲36%，PVC管材價格將提高28.5%。

英國上周公布的建築業採購經理人指數（PMI）顯示，建築活動出現五個月來最嚴重的下滑；同時，投入成本創下近30年來最大增幅（不計新冠疫情期間的暴增）。

荷莫茲海峽 能源 營建業 石油

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