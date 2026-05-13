5月13日 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

美國能源情報署在荷莫茲海峽持續封閉的假設之下，上調美國車用燃料價格預測。日本首相高市早苗則表示，已能預期確保6月必要原油量，決定本月不加碼釋出第3波國家石油儲備。

●替代原油有進展 日本暫不釋出第3波國家油儲

日本首相高市早苗昨天提及不經荷莫茲海峽採購替代原油時表示，「6月，目前超過7成已有著落」。她也說，「之後將推動從其他地區採購原油，會一邊抑制釋出國家儲備，一邊確保日本全體所需的量」。

她表示，目前正在推動多角化採購原油，包含中南美洲、中亞地區在內，計劃在6月從非洲進口原油。

●荷莫茲恐持續封閉 美能源情報署上調汽油價格預測

美國能源情報署（EIA）在每月例行的短期能源展望報告中指出，今年美國零售汽油價格預計平均每加侖3.88美元（約新台幣123元，相當於每公升約新台幣32.5元），較4月預測時上調約18美分（約新台幣5.7元）。

能源情報署表示，這個報告是假設荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將持續封閉至5月下旬，6月起逐步恢復通行，但運輸量要恢復至戰前水準恐還要多月時間。

●阿聯主要天然氣處理廠遇襲 產能全面恢復得等到明年

阿布達比國家石油公司（ADNOC）旗下的ADNOCGas指出，位於阿布達比的哈布珊（Habshan）天然氣處理廠在中東戰爭期間數度遇襲，至少3次因攔截拋射物後墜落的殘骸引發火警，導致生產中斷。

ADNOC Gas表示：「公司現朝2026年底前恢復8成的方向努力，並於2027年全面恢復產能。」

●伊朗局勢影響 日本高樓層公寓交屋恐延宕

日本大型不動產公司儘管目前沒有斷料問題，不過已經出現伊朗局勢恐波及原料採購的疑慮，像是三菱地所RESIDENCE公司與三井不動產Residential公司，已經分別在4月中旬與下旬起，透過書面等方式通知客戶，新建高樓層公寓交屋可能會延宕。

各公司指出，雖然至今尚未出現交屋延宕的實際案例，但在當前情勢下，研判有許多購屋者擔心能否如期入住，因此決定先行通知客戶。

●油墨原料供應告急 卡樂比洋芋片包裝改走黑白風

中東戰事導致石化原料石腦油（naphtha，又稱輕油）短缺、油墨供應吃緊，日本零食大廠卡樂比（Calbee）將把洋芋片等主力產品的包裝改為黑白配色。

這項變更將影響14項產品，適用於25日起出貨的商品。卡樂比表示，「中東局勢緊張」導致原料供應不穩。許多其他食品製造商也面臨類似情況。