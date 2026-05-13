三星罷工恐衝擊韓國經濟 外界關注緊急調整權

三星電子勞資協商再度破局，距工會預告總罷工倒數8天，若到時真的罷工18天，預估可能損失超過40兆韓元，擴大成國家經濟問題，外界關注政府是否會動用「緊急調整權」。

根據韓聯社報導，在中央勞動委員會進行的三星電子勞資事後協調破局之後，外界要求政府啟動「緊急調整權」的聲音也逐漸增加。

報導指出，緊急調整權是根據韓國「勞動組合及勞動關係調整法」設立的制度，當爭議行為可能危及國民日常生活，或對國民經濟造成重大損害時，勞動部長可啟動此一例外性調整程序。一旦啟動緊急調整權，爭議行為必須立即停止，且30天內不得重新展開。

若三星電子工會從5月21日起至6月7日展開為期18天的總罷工，預估損失可能超過40兆韓元（約新台幣8889億元），也會造成客戶流失與供應鏈受損，擴大為國家經濟問題。尤其半導體占韓國出口約35%，根據韓國開發研究院分析，若半導體出口減少10%，韓國國內生產毛額（GDP）將下降0.78%。

報導提及，由於三星電子占韓國有價證券市場總市值超過4分之1，因此罷工也可能擴大為韓國資本市場衝擊。因此有分析認為，此次三星電子罷工已符合啟動緊急調整權的條件之一，也就是「爭議行為可能危及國民日常生活或嚴重損害國民經濟」。

不過擁有決定權的雇傭勞動部，仍傾向優先透過對話，而非政府直接介入。勞動部長金榮訓曾表示，「政府將盡最大努力促成對話，避免事態發展至罷工，分秒必爭協調。」勞動部相關人士也表示，緊急調整權目前並非正在討論的事項，維持審慎態度。