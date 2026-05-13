韓國知名泡麵辛拉麵40周年 盼繼續擴展海外市場

韓國知名泡麵「辛拉麵」今年迎來40周年，隨著K-Culture、K-Food風潮席捲海外，農心代表理事趙鏞喆表示，未來希望能成為全球餐飲風格的引領者，目標海外銷售額占比擴大至60%以上。

韓國知名品牌農心今天在首爾舉辦辛拉麵40周年記者會，農心表示，40年間辛拉麵總銷量已達425億包，近年更成為在美國紐約時報廣場等，在全球地標傳播韓國飲食文化的K-Food代表品牌，40年間累積的20兆韓元（約新台幣4.4兆元）銷售額中，約40%來自海外市場。

農心代表理事趙鏞喆表示，辛拉麵未來的發展方向，是成為「全球麵食方案提供者」，他說：「我們不只是單純供應產品的公司，而是希望成為一個能在消費者的生活中，全面解決並滿足消費者所有麵食需求與體驗的公司，包括便利、體驗及文化價值等多元需求。」

農心也設下了希望在2030年達成的明確目標，盼成為「全球餐飲生活風格的引領者」，將海外銷售額占比擴大至60%以上，力爭在2030年前達成營業額7兆3000億韓元（約新台幣1622億元）、10%營業利益率的目標。

針對擴展全球市場，趙鏞喆表示，「雖然我們自己付出了很多努力，不過多虧了K-Culture，特別是電視劇、電影及各式各樣的綜藝節目，泡麵得到了大量曝光，使全球消費者對韓國泡麵的關注愈來愈多。」他強調，整個韓流、韓國文化的影響也起了巨大作用。

至於行銷策略，農心國際行銷部長沈揆喆表示，隨著被稱為「K-Culture」的韓國文化走向海外，最密不可分的領域就是飲食，「在K-Food當中，韓國人最喜歡的泡麵，被許多人公認是首選。」

談到邀請韓國人氣女團aespa成為全球品牌大使，沈揆喆分享相關行銷策略，他指出，aespa有一首歌叫做Spicy，加上廣告中翻唱了英國「辣妹合唱團」歌曲Spice Up Your Life，「我們結合了西方的X世代，以及東方韓國現今的MZ世代，運用這類文化元素來做行銷活動。」

韓國知名泡麵「辛拉麵」迎來上市40周年，13日在首爾舉辦記者會，農心代表理事趙鏞喆（圖）表示，未來希望能成為全球餐飲風格的引領者，目標海外銷售額占比擴大至60%以上。中央社