銅價站上1.4萬美元大關直逼歷史高價 供需因素雙重夾擊

國際銅價漲已破每噸14,000美元，逼近歷史高位，因中國大陸的需求回升，且供應面疑慮提高，掩蓋過伊朗戰爭衝擊全球經濟成長的擔憂。

倫敦金屬交易所（LME）銅價今天盤中一度上漲1.2%，至每噸14,106.5美元，進一步接近1月創下的逾14,500美元歷史高點。儘管美國總統川普警告稱與伊朗的停火協議岌岌可危，引發金融市場新一輪動盪，但銅價仍然走高。

由於中東硫磺供應緊張，已威脅到非洲部分銅礦場的生產前景，並加劇全球其他主要礦區原有的供應中斷問題。此外，全球最大銅消費國中國大陸也支撐需求，當地電網、再生能源與AI等產業對銅的需求穩健。

混沌天成期貨公司研究主管表示，一連串供應問題，加上需求穩健，以及市場對伊朗戰爭憂慮降溫，正帶動工業金屬明顯反彈

紐約商品交易所（Comex）銅期貨一度大漲至每磅6.69美元的歷史新高，相較於LME銅價的溢價擴大至每噸500美元以上，原因是市場預期美國將對精煉銅進口課徵關稅。這一預料中的關稅措施吸引更多精煉銅流向美國，進而削弱其他地區的供應。

另一方面，在中國大陸，礦場原料短缺惡化已開始影響精煉銅產量。根據北京安泰科公司資料，4月精煉銅產量為105萬噸，較3月下滑3%，原因包括銅精礦加工費進一步下跌，以及當局緊縮發票限制措施，導致做為原料的廢銅供應減少。由於冶煉廠進入歲修期，5月精煉銅產量可能進一步下降。