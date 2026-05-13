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避荷莫茲海峽…沙漠車隊晝夜兼程 撐起全球物流替代路線

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中東戰事促使波灣地區陸路貨運需求暴增。圖為沙烏地阿拉伯邊境等待通關的貨車車隊。法新社
中東戰事促使波灣地區陸路貨運需求暴增。圖為沙烏地阿拉伯邊境等待通關的貨車車隊。法新社

荷莫茲海峽航運受阻後，一條橫跨阿拉伯沙漠的陸路貨運路線迅速崛起，成為全球經濟的關鍵備援通道。

沙國國營礦業公司Maaden率先啟動大規模改道運輸，將車隊規模從600輛擴增至3,500輛，每車配置兩名司機、幾乎24小時晝夜不停運作，將肥料由波斯灣沿岸運抵紅海港口出口，預計5月底前能消化完出口積壓訂單。這有助緩解威脅全球糧食供應的肥料短缺問題。

全球航運巨擘地中海航運（MSC）與馬士基（Maersk）也加入改道行列，利用卡車橫越阿拉伯半島運貨。雖然陸運成本遠高於海運，也無法完全取代油輪與貨櫃輪運能，但已為關鍵市場提供重要緩衝，有助抑制全球通膨。

阿聯東岸、臨阿曼灣的柯法干港（Khor Fakkan）原為小型轉運站，如今每日卡車通行量從100輛暴增至7,000輛，每周貨櫃流量從2,000個飆升至5萬個。營運商兩周內緊急增聘人手900人，並開闢新的貨車調度場。

這場物流大轉向，反映中東戰事從軍事衝突延伸為「經濟消耗戰」，但只要貨物仍能穿越沙漠抵達港口，就能削弱荷莫茲海峽受阻帶來的經濟壓力，也讓波灣國家在等待談判結果之際，爭取更多戰略空間與籌碼。

荷莫茲海峽 紅海 馬士基

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