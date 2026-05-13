OpenAI阿特曼稱馬斯克要求持股90% 否認背棄非營利

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天在法庭駁斥馬斯克（Elon Musk）關於他背棄ChatGPT服務公眾使命的指控，並表示馬斯克覬覦控制權，曾要求持股90%並從中牟利。

綜合路透社與法新社報導，馬斯克2024年8月提訟，指控阿特曼和OpenAI共同創辦人布羅克曼（Greg Brockman）不當動用他捐贈的3800萬美元，這筆錢是給予OpenAI作為研究，但此一非營利組織卻放棄使命，轉而改制為營利公司。

這場訴訟目前已進入第3週，結果可能決定OpenAI的未來及其領導層去留，OpenAI正在籌備首次公開募股，企業估值恐達1兆美元（約新台幣31兆4000億元）。

阿特曼在加州奧克蘭聯邦法院接受詰問時，否認他與布羅克曼試圖「竊取一間慈善機構」。

馬斯克作證時說：「如果掌管AI的人不值得信任，我認為這對整個世界是非常大的危險。」

馬斯克要求OpenAI和主要投資者微軟（Microsoft）賠償約1500億美元（約新台幣4兆7100億元），這筆款項須支付給OpenAI的非營利組織。馬斯克也要求撤換阿特曼和布羅克曼的職位。

馬斯克的訴訟要求OpenAI恢復非營利地位，此舉將影響它與Anthropic、Google以及中國DeepSeek的AI競賽。

OpenAI是在2015年由包括馬斯克與阿特曼在內的多人創辦，並於2019年3月成立一個營利實體。

OpenAI一直試圖證明，馬斯克在2018年離開董事會前已知公司將轉型為營利，但他一心謀求控制公司。如今提告是因為後悔錯過原有可能的巨額財富。

當被問及馬斯克是否反對OpenAI轉型為營利公司時，阿特曼說：「恰恰相反。」

阿特曼回憶，馬斯克曾要求持有OpenAI 90%股份，「後來有所降低，但始終要求能占多數。」

阿特曼也表示，雖然他和其他OpenAI領導層都想維持與馬斯克的良好關係，但他拒絕與馬斯克旗下電動車公司特斯拉（Tesla）合併的提議。

馬斯克的律師試圖將阿特曼塑造成一個說謊的人。交叉詰問中，馬斯克的律師莫洛（Steven Molo）質疑阿特曼的誠信。

阿特曼在2023年11月突遭OpenAI董事會以透明度不足為由免職，5天後又在公司反彈聲浪中復職，他在矽谷始終難以擺脫不誠實的聲譽。

美國10個州的檢察官已要求阿特曼在明年OpenAI上市前，必須揭露可能的利益衝突。媒體得知在致美國證券管理委員會（SEC）的信中，阿特曼被指為「有自我利益輸送和嚴重利益衝突前科，形成公司重大風險」。

馬斯克在此案中，將自己塑造成守護民眾免受AI危害的捍衛者。不過OpenAI董事長泰勒（Bret Taylor）今天另作證表示，OpenAI曾於2025年2月，也就是馬斯克提告後的6個月，收到由他旗下xAI所主導財團提出的正式收購要約。

「我感到意外，」泰勒說。「這項提案是要一群營利投資者收購這個非營利組織，感覺與這場訴訟的精神相互矛盾。」

其他出庭作證的人還包括布羅克曼，以及OpenAI前董事會成員齊利斯（Shivon Zilis），她同時也是馬斯克4名子女的母親。

諮詢陪審團預計下週將就任何實際不法行為作出裁決，法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）聽取陪審團意見後，會就責任和補救措施兩方面作出最終裁定。羅傑斯已表示，她可能會採納陪審團建議。