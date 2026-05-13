快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海首次切入非洲主權AI 台法非三方合作AI基礎設施

中央社／ 台北13日電

鴻海首次切入非洲主權AI（sovereign AI）市場，非洲主權AI基礎設施公司Amini於12日宣布，與鴻海集團和法國人工智慧與量子運算企業Bull策略合作，推動非洲和全球南方主權人工智慧（AI）發展，是鴻海首次布局非洲主權AI市場的基礎建設計畫。

Amini透過英文新聞稿指出，相關合作為共同縮小非洲與全球南方國家的主權運算落差（sovereigncompute gap），讓各國政府、電信營運商、金融機構與能源公司，可直接取得在本地採購、布建與營運的工業級AI資料中心基礎設施。

Amini表示，此次合作也獲得法國政府持有的Bull支援，並以Bull與Amini現有合作基礎，共同推動主權AI基礎設施計畫，也確立Amini成為鴻海集團在非洲及其他新興經濟體的策略合作關係。

Amini指出，此項三方合作，在5月11日至12日於肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉行的非洲前瞻峰會（Africa Forward Summit）上正式公布。

Amini引述法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在11日峰會開幕演說致詞內容，馬克宏表示，Amini、Bull 與鴻海之間的合作，由非洲、歐洲與台灣企業共同參與，是共同主權願景的最佳範例，藉此因應主權與降低依賴性的挑戰。

Amini指出，目前非洲AI與雲端基礎設施仍集中在少數業者，Amini、鴻海與Bull三方合作，象徵著朝向在地主導、對應主權需求的AI基礎設施轉型，為非洲與全球南方市場打造本地化運算能力，進一步創造高技術就業機會、強化區域科技生態系，並將經濟價值留在本地市場。

鴻海 非洲 英文 AI

延伸閱讀

AMD公布Q1財報 AI需求強勁營收亮眼

代工廠攻 AI 資本支出飆 鴻海、廣達等卡位伺服器、基建紅利

鴻海與波蘭EMP策略合作　評估設電動車製造研發中心

軟銀擬投資法國 AI 基建

相關新聞

避荷莫茲海峽…沙漠車隊晝夜兼程 撐起全球物流替代路線

荷莫茲海峽航運受阻後，一條橫跨阿拉伯沙漠的陸路貨運路線迅速崛起，成為全球經濟的關鍵備援通道。

升息潮要來了？日韓殖利率升至多年高點 OECD估日本明年底利率達2%

全球主要國家債市走弱，日本公債價格今天（13日）大跌，10年期殖利率攀升1997年來最高，南韓10年期公債殖利率則突破4%，為2023年來首見，反映中東局勢引發的通膨疑慮加深，央行升息的可能性提高。

蝦皮母公司Sea大漲13%創九個月最大漲幅 第1季獲利和營收雙雙超預期

蝦皮母公司新加坡電商集團Sea周二公布上季獲利和營收均超出分析師預期，在美國掛牌股價應聲大漲13%，創下九個月來最大單日漲幅。

Anthropic估值上看9,500億美元！警告投資人別碰未授權股份買賣

知情人士稱，人工智慧（AI）新創公司Anthropic正洽談新一輪巨額融資，據傳將籌集300億至500億美元，估值最高可能衝到9,500億美元，有望超越競爭對手OpenAI。

AI算力期貨要來了？芝商所擬推出 仍待審核

美國芝加哥商品交易所（CME）與指數提供商Silicon Data準備聯手打造算力期貨市場。算力是人工智慧（AI）能夠繁榮的關鍵驅動力。

Google超積極打造「太空資料中心」傳洽談SpaceX發射一產品

知情人士透露，Google正與馬斯克的SpaceX洽談一項火箭發射交易，計劃發射Google用於太空中的「軌道資料中心」測試產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。