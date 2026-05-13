鴻海首次切入非洲主權AI 台法非三方合作AI基礎設施

鴻海首次切入非洲主權AI（sovereign AI）市場，非洲主權AI基礎設施公司Amini於12日宣布，與鴻海集團和法國人工智慧與量子運算企業Bull策略合作，推動非洲和全球南方主權人工智慧（AI）發展，是鴻海首次布局非洲主權AI市場的基礎建設計畫。

Amini透過英文新聞稿指出，相關合作為共同縮小非洲與全球南方國家的主權運算落差（sovereigncompute gap），讓各國政府、電信營運商、金融機構與能源公司，可直接取得在本地採購、布建與營運的工業級AI資料中心基礎設施。

Amini表示，此次合作也獲得法國政府持有的Bull支援，並以Bull與Amini現有合作基礎，共同推動主權AI基礎設施計畫，也確立Amini成為鴻海集團在非洲及其他新興經濟體的策略合作關係。

Amini指出，此項三方合作，在5月11日至12日於肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉行的非洲前瞻峰會（Africa Forward Summit）上正式公布。

Amini引述法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在11日峰會開幕演說致詞內容，馬克宏表示，Amini、Bull 與鴻海之間的合作，由非洲、歐洲與台灣企業共同參與，是共同主權願景的最佳範例，藉此因應主權與降低依賴性的挑戰。

Amini指出，目前非洲AI與雲端基礎設施仍集中在少數業者，Amini、鴻海與Bull三方合作，象徵著朝向在地主導、對應主權需求的AI基礎設施轉型，為非洲與全球南方市場打造本地化運算能力，進一步創造高技術就業機會、強化區域科技生態系，並將經濟價值留在本地市場。