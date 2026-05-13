快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

替代原油有進展 日本暫不釋出第3波國家油儲

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本首相高市早苗昨天在首相官邸出席中東局勢有關的閣員會議時表明，已經能預期確保6月必要的原油量，因此決定不在本月加碼釋出第3波國家石油儲備。

「日本經濟新聞」與朝日電視台報導，高市提及不經荷莫茲海峽採購替代原油時表示，「6月，目前超過7成已有著落」。

她也說，「之後將推動從其他地區採購原油，會一邊抑制釋出國家儲備，一邊確保日本全體所須的量」。

她表示，目前正在推動多角化採購原油，包含中南美洲、中亞地區在內，計劃在6月從非洲進口原油。

關於食品包裝的油墨原料，高市也強調，已確認可供應等同去年的供應量。

關於流通方面出現疑慮的物資，高市已經指示相關閣員與地方政府合作因應。

她也表明，已經消除醫療洗劑等用品的供應不安。

荷莫茲海峽 高市早苗 中東

延伸閱讀

石油巨頭警告新一輪油價上漲將至 遭受最大打擊的會是亞洲？

日本進口中國化工產品大增 日企在憂慮什麼？

我國原油進口近2月中東減、美國增 結構改變有何影響？

日相台灣有事發言後　有望首見日本閣員訪中

相關新聞

避荷莫茲海峽…沙漠車隊晝夜兼程 撐起全球物流替代路線

荷莫茲海峽航運受阻後，一條橫跨阿拉伯沙漠的陸路貨運路線迅速崛起，成為全球經濟的關鍵備援通道。

升息潮要來了？日韓殖利率升至多年高點 OECD估日本明年底利率達2%

全球主要國家債市走弱，日本公債價格今天（13日）大跌，10年期殖利率攀升1997年來最高，南韓10年期公債殖利率則突破4%，為2023年來首見，反映中東局勢引發的通膨疑慮加深，央行升息的可能性提高。

蝦皮母公司Sea大漲13%創九個月最大漲幅 第1季獲利和營收雙雙超預期

蝦皮母公司新加坡電商集團Sea周二公布上季獲利和營收均超出分析師預期，在美國掛牌股價應聲大漲13%，創下九個月來最大單日漲幅。

Anthropic估值上看9,500億美元！警告投資人別碰未授權股份買賣

知情人士稱，人工智慧（AI）新創公司Anthropic正洽談新一輪巨額融資，據傳將籌集300億至500億美元，估值最高可能衝到9,500億美元，有望超越競爭對手OpenAI。

AI算力期貨要來了？芝商所擬推出 仍待審核

美國芝加哥商品交易所（CME）與指數提供商Silicon Data準備聯手打造算力期貨市場。算力是人工智慧（AI）能夠繁榮的關鍵驅動力。

Google超積極打造「太空資料中心」傳洽談SpaceX發射一產品

知情人士透露，Google正與馬斯克的SpaceX洽談一項火箭發射交易，計劃發射Google用於太空中的「軌道資料中心」測試產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。