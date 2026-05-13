替代原油有進展 日本暫不釋出第3波國家油儲

日本首相高市早苗昨天在首相官邸出席中東局勢有關的閣員會議時表明，已經能預期確保6月必要的原油量，因此決定不在本月加碼釋出第3波國家石油儲備。

「日本經濟新聞」與朝日電視台報導，高市提及不經荷莫茲海峽採購替代原油時表示，「6月，目前超過7成已有著落」。

她也說，「之後將推動從其他地區採購原油，會一邊抑制釋出國家儲備，一邊確保日本全體所須的量」。

她表示，目前正在推動多角化採購原油，包含中南美洲、中亞地區在內，計劃在6月從非洲進口原油。

關於食品包裝的油墨原料，高市也強調，已確認可供應等同去年的供應量。

關於流通方面出現疑慮的物資，高市已經指示相關閣員與地方政府合作因應。

她也表明，已經消除醫療洗劑等用品的供應不安。