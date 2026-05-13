Anthropic估值上看9,500億美元！警告投資人別碰未授權股份買賣

知情人士稱，人工智慧（AI）新創公司Anthropic正洽談新一輪巨額融資，據傳將籌集300億至500億美元，估值最高可能衝到9,500億美元，有望超越競爭對手OpenAI。

Anthropic正討論以超過9,000億美元的投前估值進行募資，最快本月底完成。交易尚未最終敲定，若成功達陣，估值將是三個月前約3,800億美元的2.5倍。OpenAI在今年3月完成的融資中，估值為8,520億美元。

Anthropic由前OpenAI成員於2021年創立，旗下Claude系列產品在企業市場取得顯著進展。上月發表的新AI模型Mythos，能高效識別軟體安全漏洞，有可能引發網路安全領域「洗牌」。Anthropic拒絕公開釋出該模型，僅授權少數組織使用，但各國政府與相關機構爭相要求試用。

Mythos也影響Anthropic與美國政府的關係。先前，美國國防部指控Anthropic試圖主導AI在戰爭中的使用方式，並將其列為安全風險，遭Anthropic提告。但能力強大的Mythos發布後，部分官員試圖修補裂痕。阿莫戴上月與白宮官員會面，雙方均形容會談「富有成效」。

Anthropic仍需面對競爭與算力需求。為維持成長，該公司持續與科技巨擘達成新融資與運算基礎設施協議。Google已承諾投資最高400億美元，亞馬遜則規劃投入最多250億美元。這些資金將用於協助Anthropic持續擴建成長所需的運算基礎設施。

另據彭博資訊報導，Anthropic正考慮最快10月IPO。

Anthropic近期特別點名多家二級交易平台為未經授權的股權賣家，並警告投資人說，任何公開寄送其股票憑證的行為「極可能涉及詐騙」。Anthropic明確禁止使用特殊目的機構（SPV）等工具進行股份買賣。