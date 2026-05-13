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三星電子勞資談判再破裂 工會拒接受彈性化方案

中央社／ 首爾13日專電

韓國三星電子今天針對與工會談判破裂表達遺憾，指出工會拒絕接受依經營實績進行彈性制度化的方案，將持續透過真誠對話，努力避免最壞情況發生。工會則預計從5月21日起至6月7日，展開為期18天的總罷工

根據韓聯社報導，三星電子勞資雙方於11日、12日在中央勞動委員會仲裁下進行為期2天的事後協調程序，但工會在第2天會議結束後的今天凌晨宣布，「我們要求取消績效獎金上限，以及透明化與制度化，但相關要求未被接受。」因此工會宣告協調破裂。

工會預計從21日起至下個月7日，展開為期18天的總罷工，並主張最多將有5萬人參與。工會雖表示目前沒有與資方進一步協商的計畫，但也強調，「如果公司提出合理的方案，我們仍願意聽聽看」。

三星電子今天則發聲明表示，「政府艱難促成的事後協調，卻因工會宣布破裂而令人遺憾地告吹。」三星電子表示，工會這樣的決定，不僅對公司，也對等待談判結果的員工、股東與國民造成巨大擔憂與不安，令人深感遺憾。

三星電子指出，政府根據勞資雙方提出的多項替代方案協助協商，不過工會拒絕接受依經營實績進行彈性制度化的方案，始終堅持僵化的制度化要求，「公司將持續透過真誠對話，努力避免最壞情況發生，也感謝政府與相關人士為協調所付出的努力」。

三星 罷工 工會

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