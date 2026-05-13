AI算力期貨要來了？芝商所擬推出 仍待審核

美國芝加哥商品交易所（CME）與指數提供商Silicon Data準備聯手打造算力期貨市場。算力是人工智慧（AI）能夠繁榮的關鍵驅動力。

芝商所周二（12日）指出，算力期貨可以幫助交易員、金融機構、AI開發商及雲服務供應商管理市場波動和價格起伏，以市場情報公司Silicon Data提供的指數做為基礎。目前這項期貨產品計畫仍在等待監管機關審核。

隨著AI公司依賴算力運作旗下的AI系統，算力需求一直非常旺盛。貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）上周就提到，在供應緊張、需求旺盛的背景下，算力可能成為一種新的資產類別，並將出現對算力期貨的需求。

芝商所執行長達菲（Terry Duffy）在周二發布的聲明中指出：「算力做為數位經濟的骨幹，可謂21世紀的新石油。每一個AI模型訓練、每一筆交易清算，以及每一個資料位元組的處理，都仰賴算力。算力正迅速成為一種新興資產類別。」

目前全球算力短缺，拖累AI開發商持續增強系統能力，也迫使許多公司對其AI產品設下用量限制。建構與運行AI模型需要大量運算資源，需求暴增已促使數千億美元投入新資料中心的建設。一些研究人員更預估，最終投入AI基礎設施的金額可能高達數兆美元。

在此之前，市場一直難以對算力的價格波動與相關成本進行避險操作。芝商所計劃推出算力期貨，象徵市場正逐漸將算力視為可像其他商品一樣交易的資產。一旦建立算力期貨市場，有助算力相關成本更加透明化。

由交易公司DRW Holdings支持的Silicon Data所提供的指數，可做為交易員與其他市場參與者的基準指標，協助了解AI產品開發者或需要GPU算力者所面臨的成本。

指數提供商Silicon Data所編的「Silicon Data H100租賃指數」（Silicon Data H100 Rental Index）將是芝商所這個算力期貨商品的參考基準。H100租賃指數追蹤繪圖處理器（GPU）的每小時租賃成本，而GPU正是訓練AI模型的核心設備。一座資料中心可能需要數百甚至數千顆GPU，每顆GPU的成本可以高達數千美元。

彭博策略師Brendan Fagan示警，他說：「將算力轉變為可交易的資產，等於讓投機資金流入這個本質上資源會有瓶頸的市場。問題在於，這究竟代表AI真已成熟為一種資產類別，還是單單只是這波股市漲勢核心的周圍，開始出現更多泡沫。」