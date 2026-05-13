Google超積極打造「太空資料中心」傳洽談SpaceX發射一產品

知情人士透露，Google正與馬斯克的SpaceX洽談一項火箭發射交易，計劃發射Google用於太空中的「軌道資料中心」測試產品。

彭博與華爾街日報報導，若雙方達成發射協議，將使兩家公司在準備競逐「軌道資料中心」市場之際建立合作關係。

目前軌道資料中心的技術還在發展中，是尚未被驗證的技術，但被馬斯克視為是SpaceX的下一個重要發展領域。一些產業人士認為，衛星型資料中心可望成為解決AI熱潮推升用電需求的方法之一。

Google先前曾表示，正與包括Planet在內的其他發射服務業者探討合作，推動「陽光捕手計畫（Project Suncatcher），該計畫是以太空AI資料中心為構想，計劃在2027年前發射原型衛星。Google去年11月在部落格文章中指出，正規劃部署原型衛星，以測試機器學習技術在太空中的運作方式。

Google當時在文中表示：「我們正在探索由太陽能供電衛星組成的互聯網絡，並搭載我們的TPU晶片（張量處理器），藉此充分利用太陽能的全部潛力。」

在去年11月，Google執行長皮伽去年11月受訪時表示，該公司「將把小型機櫃設備送上衛星進行測試，之後再逐步擴大規模。」他說：「我毫不懷疑，大約十年後，人們會把這視為建造資料中心更正常的一種方式。」

Google的代表拒絕置評，而SpaceX發言人則未立即回應置評請求。