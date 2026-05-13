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Google發表Googlebook筆電和Android 17 深度整合Gemini搶攻蘋果地盤

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華碩和宏碁今秋將推出 Googlebook筆電。彭博資訊
華碩和宏碁今秋將推出 Googlebook筆電。彭博資訊

Google周二同步更新Android作業系統並推出全新高階筆電產品線「Googlebook」，搭載Android系統，並深度整合Gemini人工智慧功能。華碩（2357）和宏碁（2353）在內硬體合作夥伴未來幾個月推出基於新平台的款式。

Google趕在蘋果宣布iOS平台和AI重大更新前發布Android 17作業系統的一系列更新。而在筆電市場的最新布局方面，Google將Gemini核心功能直接和作業系統整合，可望為消費者提供比Windows和Mac筆電更豐富的AI功能。

Google將Googlebook定位為Android和ChromeOS的融合產物。ChromeOS是平價Chromebook裝置的作業系統。Chromebook已問世15年，而Googlebook在效能和硬體品質上將遠優於Chromebook。各製造商的機身設計會有所不同，但所有Googlebook都將配備一條標誌性的「Glowbar」燈條，開機時會亮起。

戴爾（Dell ）、聯想（Lenovo）和惠普（HP）將各自推出Googlebook。Google表示，計劃在今年內公布更多細節。

Android生態系總裁薩馬特（Sameer Samat）接受訪問時說：「有機會為筆電帶回更多創新，尤其是在高階市場，」他不願透露Google是否計劃推出自有品牌的Googlebook。Google上一款自有品牌筆電是2019年的Pixelbook Go，此後便未再推出筆電。

這次Android更新內容涵蓋Gemini AI助理的進階功能、重新設計的表情符號，以及針對經常在Meta旗下Instagram發布影片的創作者所做的改善。

Google說，新功能將分批推出。由三星電子下一款折疊手機和Google自家的Pixel 11系列率先採用，兩款產品均預計今年夏天上市。

Google至少借用了蘋果的一個做法：將高階智慧型手機上新的消費者端Gemini功能改名為「Gemini Intelligence」，和蘋果的「Apple Intelligence」如出一轍。

Android的一項重要新功能是Rambler，這是一款語音聽寫功能，能自動濾除贅字，專注捕捉重要內容。音訊僅用於轉錄，不會儲存於任何地方。Rambler也支援在同一則訊息中切換不同語言。

Google 筆電 Android

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