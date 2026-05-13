馬來西亞AI數位轉型 駐馬代表：台灣盼成關鍵夥伴

馬來西亞積極推動國家數位轉型，盼2030年前發展為以人工智慧（AI）為核心國家。駐馬來西亞代表連玉蘋強調，台灣在先進晶片與半導體供應鏈具關鍵優勢，盼成為大馬推動AI與智慧轉型的重要合作夥伴。

經濟部國際貿易署與外貿協會12日舉辦「台灣智慧科技解決方案 Connect 2026」活動，共有26家台灣業者參與，涵蓋智慧製造、智慧城市與綠色能源、數位轉型與企業AI，及智慧醫療等領域，深化台馬智慧科技生態系合作。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋致詞表示，台灣與馬來西亞在半導體供應鏈具高度互補性。台灣是全球晶圓製造與先進製程領導者，大馬則在封裝測試與電子製造服務領域占有關鍵地位。

她指出，半導體已成為推動全球科技發展的重要引擎，從人工智慧、高效能運算、5G到智慧製造，都高度依賴半導體技術。台灣在先進晶片領域表現突出，也使其在供應鏈韌性與國家安全上具有戰略重要性。

連玉蘋表示，台灣可憑藉先進技術協助大馬建立完整產業生態系與高科技聚落；為吸引更多台灣投資，大馬也需建立更完善的投資保障法律架構。她呼籲馬來西亞政府與台灣展開談判，更新已施行超過30年的「台馬投資保障協定」（BIA），透過深化合作創造雙贏。

馬來西亞製造商聯合會（FMM）總會長李祖國及台達電子馬來西亞分公司工業自動化事業群總監柯順貴，除深度剖析產業洞察與實務轉型路徑，並認為在供應鏈重組與營運成本攀升的雙重挑戰下，製造業正加速向「分散製造、集中管理」模式轉型。

隨著全球AI技術快速發展，大馬企業對智慧製造、能源管理及AI應用需求持續攀升。台灣憑藉完整ICT產業體系與系統整合能力，也逐步從技術供應者，轉型為協助大馬企業推動AI落地的重要合作夥伴。

主辦單位表示，未來將持續深化台灣智慧科技與東南亞市場連結，協助企業推動創新應用與數位轉型，拓展亞洲智慧化商機。