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強強攜手 台美簽署無人機合作意向書

中央社／ 底特律12日專電

台灣的無人機國際學院今天在XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」期間，與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署合作意向書，共同推動無人機人才培訓交流及國際認證。美國無人機產業協會執行長羅賓斯認為，台灣擁有非紅供應鏈、速度、規模、韌性及卓越領導力。

參加於華府舉行的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit）無人機訪團，今天繼續出席在底特律舉行的XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」，期間參與台美無人機產業論壇，外交部無人機國際學院並與美國無人機產業協會簽署合作意向書（LOI）。

意向書指出，雙方矢志共同推動建立安全、韌性、標準化且調和的全球無人機生態系統。就無人機採購框架與技術國際標準化接軌合作，在全球推廣「綠色/藍色無人機」（Green/Blue UAS）」認證，合作開展專業培訓計畫，包括與美國無人機產業協會進行全球培訓，訓練可靠無人機操作員及無人機飛官交流，提升全球操作技能與安全標準。

意向書也尋求支持或促成在台灣舉辦國際無人載具系統相關活動、研討會或旗艦展覽，促進貿易與技術交流。

無人機外交小組執行長暨外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，無人機學院去年10月在總統賴清德的五大信賴產業（半導體、人工智慧）、軍工、安控、次世代通訊）政策指導下，由外交部長林佳龍成立，概念類似晶片外交。台灣無人機產業主要由中小企業組成，知名度有限，希望透過學院發揮規模綜效。烏克蘭今年5月也宣布「無人機外交」遙相呼應。

漢翔董事長暨「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）主席曹進平表示，俄烏戰爭重新定義戰爭節奏，展現無人機廣泛且實際應用。過去關注的是大規模生產與快速部署，現在則轉向如何以有限預算達成高效率為主要考量，朝向更快、更便宜、更持久、更有韌性的方向前進。資安與可靠、非紅的供應鏈不再是可有可無的選項，而是維持韌性與成功的核心關鍵。

美國無人機產業協會執行長暨會長羅賓斯（Michael Robbins）表示，台灣是將Green UAS（安全無人機認證）推向國際的首選之地，因為台灣擁有非紅供應鏈、速度、規模與韌性，及卓越的領導力。

羅賓斯強調，威權國家聯手威脅民主的當下，民主國家更應攜手合作；台灣不僅具備製造與研發優勢，更因面臨威脅成為維護區域民主價值的重要防線。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台灣無人機產業不僅是國家戰略發展重點，也是台美攜手強化民主供應鏈的重要一環。無人機產業不僅關乎貿易，更核心的是國家安全、共同價值觀及「信賴的技術」。台灣卓越的製造能力與晶片技術結合美國領先的國防創新與系統整合，強強聯手將創造非紅供應鏈。

台灣卓越無人機海外商機聯盟在論壇期間，也與密西根無人機聯盟（Michigan Drone Association）及北達科他州貿易廳簽訂合作備忘錄。

無人機 底特律 外交部

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