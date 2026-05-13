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國際需求暢旺 台灣赴美參展拚「無人機外交」

中央社／ 底特律12日專電

無人機業者赴美參加「XPONENTIAL 2026國際無人載具系統展」，外交部無人機外交小組執行長江振瑋指出，台灣拓展國際商機，同時也將國際高度需求的無人機生產力轉化成外交效益，台灣與美國將協作推動人才培育與資安認證。

外交部非政府組織國際事務會執行長兼無人機外交小組執行長江振瑋，12日在XPONENTIAL 2026無人載具系統展表示，無人機外交小組去年10月成立，就像晶片外交，全球都希望有台灣晶片，國外同樣希望有台灣（無人機）的製造能力、資安與相關晶片，所以需求相當高。

江振瑋解釋，與晶片外交不同的是台灣晶片有大廠台積電，無人機外交大部分是中小企業，涉及許多電子製造業者，但業者大都保持低調；政府在無人機外交上更有角色，結合國內供應鏈與經濟部，拓展國際商機同時，將無人機能力轉化成外交效益。

他強調，參展可瞭解世界無人機產業進展，無人機迭代快速，台灣的國際無人機學院與美國無人機產業協會（AUVSI）正在合作，今天簽署意向書。

意向書包括未來人才培訓合作、合辦活動，不排除在亞洲舉辦XPONENTIAL國際無人載具系統展。另外，台灣將與美國協作「綠色無人機系統」（Green UAS，美國無人機產業協會推出）及美國國防創新單位（DIU）主導的認證計畫「藍色無人機系統」（Blue UAS）。

工研院已與美國無人機產業協會簽署授權，無人機國際學院將協助Green UAS及Blue UAS在台灣及第3國推動，包括邦交國與友好國家都是合作對象。

無人機在國際市場炙手可熱，非紅供應鏈下，台灣頂尖的資通訊與晶片製造能力再度將無人機相關產業推至全球市場尖端，除了戰事需求，各國軍備與民間商用需求量都大幅提升。

江振瑋指出，有些國家知道台灣在無人機上有特別工作小組，已積極協調合作，台灣與部分國家也有合作方案，將快速鏈結不同國家的需求，引領台灣產業鏈，尖端科技交流與供應鏈需要上都在同步進行，例如台灣與歐洲某國合作導入戰場模擬系統。

他說：「要讓廠商知道無人機製造應導入系統概念，從產品功能設計開始，再去談製造、布署；知道在無人機系統中角色為何，重新國際定位。」

他指出，許多國家來談合資與聯合生產，非常需要台灣的製造能力，美國、中東、歐洲、太平洋第一島鏈國家都有需求。廠商媒合與技術導入，都在多管齊下進行中。

外交部 無人機 美國

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