油價大漲4%後今天開盤回落、金價持穩 市場焦點轉向通膨升溫

國際油價今天開盤後小幅回跌，未延續周二（12日）大漲4%的走勢，此時中東衝突持續延燒，美國與伊朗達成和平協議仍遙遙無期，荷莫茲海峽繼續關閉，使得伊朗原油出口同樣面臨壓力。金價開盤後持穩，市場焦點轉向通膨升溫。

西德州中級原油（WTI）6月期貨今天開盤後下跌0.5%，報每桶101.67美元，周二收盤上漲4.2%，結算價報每桶102.18美元，

布蘭特原油7月期貨今天開盤後下跌0.59%，報每桶107.13美元，周二結算價上漲3.4%。

衛星影像顯示，過去數天伊朗哈格島未見任何遠洋油輪停靠，這是自這場已持續10周、攪亂全球市場的戰爭爆發以來，伊朗主要出口樞紐首次出現長時間停擺的跡象。伊朗石油出口是經濟收入的重要來源，仍是全球能源供應的重要組成部分。

美國總統川普本周正在北京與中國國家主席習近平會面。川普周二在白宮向記者表示，雙方將優先討論貿易議題，淡化對戰爭的關注。他並補充說：「我們對伊朗局勢有很大的掌控。」

儘管如此，最新美國數據顯示，這場衝突正重新點燃通膨壓力，可能使川普在國內面臨更大政治壓力。美國汽油價格也飆升至2022年以來最高水準，並將成為11月關鍵期中選舉前的重要議題。

自敵對行動爆發以來，荷莫茲海峽實際上已陷入封閉狀態。美國於4月中旬對伊朗港口實施封鎖，更使結束衝突的外交努力陷入僵局。原油、天然氣與燃料運輸受阻，引發市場對全球經濟成長的擔憂。

法國興業銀行分析師Ben Hoff等人在報告中指出，對決策者與市場而言，「核心風險在於期貨市場與實體市場之間存在時間落差」。

隨著煉油廠減少採購，近幾個交易日衡量市場強度的指標有所走弱。周二，布蘭特原油即期價差現貨溢價每桶近4美元，而上月初曾高達近10美元。現貨溢價意味著市場趨緊，如今下滑，代表市場供需狀況有所緩和。

金價在周二下跌後，今天開盤持穩，現貨金價報每英兩4,715.98美元；周二收盤跌0.4%，盤中一度挫跌2.1%，主要是美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增3.8%，創自2023年以來最大增幅，通膨擔憂升溫推動債券殖利率上升，交易員提高對聯準會將在12月前升息的押注。