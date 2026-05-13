Shield AI和雷虎簽署合作備忘錄 自主軟體今夏將驅動無人船

美國國防科技公司Shield AI和台灣無人系統製造商雷虎科技（8033）周二宣布簽署合作備忘錄，計劃將Shield AI的Hivemind自主飛行軟體整合至雷虎科技的無人系統產品線，將先從無人水面載具（USV）做起。

Shield AI發布新聞稿說，雙方計劃今年夏天進行首次實機展示，由Hivemind擔任雷虎科技無人水面載具的AI駕駛，展示自主導航和執行海上任務的能力。合作將分階段推進，涵蓋模擬測試、硬體在迴路整合和實車測試，最終目標是驗證多套自主系統能否協同作戰。

Shield AI共同創辦人、前美國海豹突擊隊員曾國光（Brandon Tseng）發布新聞稿說：「我們和雷虎科技的合作，是為台灣國防部取得嚇阻衝突所需的不對稱能力，也是支持台灣更廣泛策略的一環。」

雷虎科技總經理蘇聖傑則說：「整合Hivemind讓我們的平台具備自主決策能力，能獨立執行複雜任務，也能作為協調團隊的一部分運作。」

Hivemind是Shield AI的核心AI軟體，讓系統具備跨域感知、決策和行動的能力。應用於雷虎科技的空中和海上平台後，不同類型的載具得以組成協調一致的智慧編隊協同作戰。