荷莫茲恐持續封閉 美能源情報署上調汽油價格預測

美國能源情報署（EIA）今天表示，在假設荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將持續封閉至5月下旬、6月起逐步恢復通行的條件下，他們上調了美國車用燃料的價格預測。

路透社報導，伊朗在與美國及以色列的戰事中封鎖荷莫茲海峽，對全球能源市場造成巨大衝擊，每天數百萬桶中東能源出口受阻，全球燃料短缺憂慮加劇。在美國，汽油、柴油及其他燃料價格攀抵多年高點，這對總統川普（Donald Trump）而言構成重大政治挑戰，尤其11月期中選舉將近。

能源情報署在每月例行的短期能源展望報告中指出，今年美國零售汽油價格預計平均每加侖3.88美元（約新台幣123元，相當於每公升約新台幣32.5元），較4月預測時上調約18美分（約新台幣5.7元）。

能源情報署表示，這個報告是假設荷莫茲海峽將持續封閉至5月下旬，6月起逐步恢復通行，但運輸量要恢復至戰前水準恐還要多月時間。荷莫茲海峽在戰前負擔全球約1/5的原油供應。

能源情報署指出，4月期間，伊拉克、沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達及巴林合計約有每日1050萬桶原油供應中斷。

能源情報署表示，全球石油庫存預計在第2季平均每日減少850萬桶，這將使布倫特原油價格於5月及6月維持每桶約106美元的高檔。