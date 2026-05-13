黃仁勳變相減薪 總薪酬縮水近30%…原因曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在公司2026年會計年度的薪酬，縮減近三成，總計拿到3,630萬美元（約台幣11.5億元）。

周二（12日）揭露的文件顯示，在輝達截至1月25日的2026會計年度，黃仁勳薪酬中占比最大部分的股票獎勵，價值大幅縮水36%至2,480萬美元，以至總薪酬較2025會計年度減少27%至3,630萬美元。2025財年他薪酬中的股票獎勵價值達3,880萬美元，推動總薪酬達到4,990萬美元。

輝達股價2025年漲幅放緩，只上漲39%，不過目前仍然是全球市值最高的公司。而過去驚人的漲勢是2023年上漲兩倍、2024年也還有逾一倍漲幅。

今年以來，輝達股價上漲18%，在主要晶片公司當中是成長較小的一員。

黃仁勳2026會計年度的基本薪資幾乎沒有變化，維持在150萬美元，而他的非股票獎勵薪酬也持平於600萬美元。