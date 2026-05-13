記憶體供應拉警報！三星勞資談判破局 工會下周四恐發動5萬人大罷工

根據韓聯社報導，三星電子的資方與工會未能在最後關頭達成薪資協議，這推升工會下周發動全面罷工的風險，對這家全球最大記憶體製造商的營運造成干擾。

在南韓政府勞動當局協調下，三星電子的勞資雙方進行為期兩天的馬拉松式談判；周二在歷經近17小時協商後，談判於周三凌晨結束，最終仍破局。雙方在與AI熱潮相關獲利的績效獎金議題上嚴重分歧。工會要求三星取消現行獎金上限措施，將營業利益的15%做為員工獎金，並將相關條款正式納入勞動契約。

工會先前已宣布，若訴求未獲接受，將自5月21日起發動為期18天的全面罷工。

根據韓聯社報導，三星已提出將10%的營業利益做為獎金，並額外提供一次性的特別補償方案，水準高於業界標準。公司高層則認為，工會所提出的要求，是長期難以維持的。

三星電子最大工會負責人崔勝浩（Choi Seung-ho，音譯）會後向媒體表示：「由於勞資雙方分歧未能縮小，我們等待調解近12小時，但提出的方案反而更糟。」他並宣布此次調解談判正式破裂。

他說，目前已有約4.1萬名工會成員表態將參與全面罷工，人數可能進一步增加至超過5萬人，「再等下去已經沒有意義。我們不打算進行非法罷工，而是會以合法方式推進」。

彭博分析，這回談判破裂，凸顯南韓科技業緊張情勢升高，員工要求分享更多AI基礎建設熱潮所帶來的利潤。工會領袖指出，競爭同業SK海力士去年已同意將年度營業利益的10%提撥為績效獎金池。

在全球記憶體已經短缺之際，投資人正密切關注三星勞資糾紛的發展，擔心任何營運中斷都可能波及全球晶片供應。

美國商會韓國分會本周在聲明中表示：「外界日益擔憂，若三星電子出現重大生產中斷或營運不確定性，可能對全球記憶體半導體市場造成額外壓力，進一步惡化供應瓶頸、價格波動、採購不確定性及更廣泛的供應鏈不穩定。」

投資人同時也關注三星試圖阻止罷工的法律行動。

水原地方法院預定周三針對三星申請禁止工會罷工的禁制令舉行第二次聽證會。法院預定5月20日前裁定是否核准該禁制令。三星希望法院禁止工會占領關鍵設施，並要求涉及安全的重要人員留守現場，以防設備受損，這項裁定可能改變原訂5月21日罷工行動的規模。