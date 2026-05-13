快訊

川普啟程前往大陸 美國末日飛機罕見現蹤亞洲

NBA又一噩耗！首位公開出櫃球員柯林斯47歲癌逝 主席悼：影響力遠超籃球

「旅遊eSIM」三大電信都可申請！整理日本漫遊方案差異 這家需要先申請門號

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體供應拉警報！三星勞資談判破局 工會下周四恐發動5萬人大罷工

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子的資方與工會未能在最後關頭達成薪資協議，推升工會下周發動全面罷工的風險。路透
三星電子的資方與工會未能在最後關頭達成薪資協議，推升工會下周發動全面罷工的風險。路透

根據韓聯社報導，三星電子的資方與工會未能在最後關頭達成薪資協議，這推升工會下周發動全面罷工的風險，對這家全球最大記憶體製造商的營運造成干擾。

在南韓政府勞動當局協調下，三星電子的勞資雙方進行為期兩天的馬拉松式談判；周二在歷經近17小時協商後，談判於周三凌晨結束，最終仍破局。雙方在與AI熱潮相關獲利的績效獎金議題上嚴重分歧。工會要求三星取消現行獎金上限措施，將營業利益的15%做為員工獎金，並將相關條款正式納入勞動契約。

工會先前已宣布，若訴求未獲接受，將自5月21日起發動為期18天的全面罷工。

根據韓聯社報導，三星已提出將10%的營業利益做為獎金，並額外提供一次性的特別補償方案，水準高於業界標準。公司高層則認為，工會所提出的要求，是長期難以維持的。

三星電子最大工會負責人崔勝浩（Choi Seung-ho，音譯）會後向媒體表示：「由於勞資雙方分歧未能縮小，我們等待調解近12小時，但提出的方案反而更糟。」他並宣布此次調解談判正式破裂。

他說，目前已有約4.1萬名工會成員表態將參與全面罷工，人數可能進一步增加至超過5萬人，「再等下去已經沒有意義。我們不打算進行非法罷工，而是會以合法方式推進」。

彭博分析，這回談判破裂，凸顯南韓科技業緊張情勢升高，員工要求分享更多AI基礎建設熱潮所帶來的利潤。工會領袖指出，競爭同業SK海力士去年已同意將年度營業利益的10%提撥為績效獎金池。

在全球記憶體已經短缺之際，投資人正密切關注三星勞資糾紛的發展，擔心任何營運中斷都可能波及全球晶片供應。

美國商會韓國分會本周在聲明中表示：「外界日益擔憂，若三星電子出現重大生產中斷或營運不確定性，可能對全球記憶體半導體市場造成額外壓力，進一步惡化供應瓶頸、價格波動、採購不確定性及更廣泛的供應鏈不穩定。」

投資人同時也關注三星試圖阻止罷工的法律行動。

水原地方法院預定周三針對三星申請禁止工會罷工的禁制令舉行第二次聽證會。法院預定5月20日前裁定是否核准該禁制令。三星希望法院禁止工會占領關鍵設施，並要求涉及安全的重要人員留守現場，以防設備受損，這項裁定可能改變原訂5月21日罷工行動的規模。

三星電子最大工會負責人Choi Seung-ho在勞資談判破局後對記者發表談話。歐新社
三星電子最大工會負責人Choi Seung-ho在勞資談判破局後對記者發表談話。歐新社

罷工 三星 三星電子

延伸閱讀

三星電子勞資再開協調會議 工會強調獎金制度化

記憶體終於要噴了？南亞科、群聯入列MSCI？達人曝「關鍵支撐價224」，三星罷工恐成台廠利多

記憶體成本與供應商制衡考量？傳三星Galaxy S27將首度導入京東方螢幕面板

研發博士薪資不如作業員？南韓半導體巨額獎金引爆論戰

相關新聞

Shield AI和雷虎簽署合作備忘錄 自主軟體今夏將驅動無人船

美國國防科技公司Shield AI和台灣無人系統製造商雷虎科技（8033）周二宣布簽署合作備忘錄，計劃將Shield AI的Hivemind自主飛行軟體整合至雷虎科技的無人系統產品線，將先從無人水面載具（USV）做起。

黃仁勳變相減薪 總薪酬縮水近30%…原因曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在公司2026年會計年度的薪酬，縮減近三成，總計拿到3,630萬美元（約台幣11.5億元）。

油價大漲4%後今天開盤回落、金價持穩 市場焦點轉向通膨升溫

國際油價今天開盤後小幅回跌，未延續周二（12日）大漲4%的走勢，此時中東衝突持續延燒，美國與伊朗達成和平協議仍遙遙無期，荷莫茲海峽繼續關閉，使得伊朗原油出口同樣面臨壓力。金價開盤後持穩，市場焦點轉向通膨升溫。

荷莫茲恐持續封閉 美能源情報署上調汽油價格預測

美國能源情報署（EIA）今天表示，在假設荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將持續封閉至5月下旬、6月起逐步恢復...

記憶體供應拉警報！三星勞資談判破局 工會下周四恐發動5萬人大罷工

根據韓聯社報導，三星電子的資方與工會未能在最後關頭達成薪資協議，這推升工會下周發動全面罷工的風險，對這家全球最大記憶體製造商的營運造成干擾。

台積電ADR連四跌 較台北交易溢價縮為11%

台積電ADR周二下跌1.8%，收在397.28美元，連續四日下跌，較台北交易溢價縮為11%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。