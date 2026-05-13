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台積電ADR連四跌 較台北交易溢價縮為11%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌1.8%，收在397.28美元，連續四日下跌，較台北交易溢價縮為11%。

美國股市周二收低，晶片股領跌拖累大盤，通膨高於預期加上油價再度突破100美元，投資人撤出風險資產。

標普500指數下跌11.88點，跌幅0.2%，收7,400.96點；那斯達克指數下跌185.93點，跌幅0.7%，收26,088.20點；道瓊工業指數小漲56.09點，漲幅0.1%，收在49,760.56點。費城半導體指數重挫3%，盤中一度重挫6.8%，創下逾一年來最大盤中跌幅，今年迄今仍累計大漲逾60%。

晶片股全面重挫，高通重跌11%，創2020年3月以來最大單日跌幅，博通、英特爾和美光科技均列標普500和那斯達克100指數跌幅前五大。費半成分股幾乎全數收黑，唯一收紅的是今年表現落後同業的輝達（NVIDIA），輝達漲0.6%。台積電ADR跌 1.8%。

台灣加權股價指數周二上漲108.26點，收在41,898.32點。台積電（2330）漲0.9%收在2,255元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,502.63 -1.79 2,255.00 10.98

中華電 CHT US 136.45 +0.51 135.50 0.70

日月光 ASX US 539.86 -2.89 555.00 -2.73

聯電 UMC US 101.17 +3.01 104.50 -3.19

台積電ADR 那斯達克 油價

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