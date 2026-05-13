韓官員剛喊發AI全民紅利...外資跑路 韓股2小時蒸發3千億美元

南韓總統祕書室政策室長金容範十二日突拋出，以人工智慧（ＡＩ）產業創造出的超額利潤，資助設立共享的「全民紅利」，卻引爆外資同日在韓股盤中大舉撤離韓股，南韓綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ）一度重挫逾百分之五。韓股雖一度觸及七九九九點六七點，但直到收盤，仍未站上八千點關口。

金容範稍後就說明上述的全民紅利，並非打算課徵新的暴利稅，韓股跌幅也有所收斂。

金容範十二日先在社媒臉書寫道，ＡＩ基礎設施時代的收益，並非僅由幾家特定的公司單獨創造，而是源於全國上下在過去半個多世紀構建的產業基礎。因此其中部分收益應透過制度性的安排來回饋給全體國民。

金容範還寫道，隨著這類基礎設施的持續發展，南韓有望突破過去起起伏伏周期性的出口模式，轉向由技術主導且能夠持續創造超額利潤的經濟結構。

金容範也在該發文中說，ＡＩ時代的超額利潤在本質上，具明顯集中在記憶體公司股東、核心工程師及資產持有者身上的特徵，這些人很可能從中獲得豐厚收益，但廣大的中產階級恐只能感受到間接紅利。

不過，上述發文仍引發韓股昨天劇烈震盪，外資大賣ＡＩ產業龍頭股三星電子及ＳＫ海力士，影響投資人心理；ＫＯＳＰＩ盤中一度重挫百分之五點一，短短九十七分鐘內市值就蒸發三千億美元。

之後跌幅則有所收斂，原因是金容範「澄清」自己是主張動用這波ＡＩ熱潮帶來的「額外稅收」，而非南韓政府將課徵新的企業暴利稅，即全民紅利的資金來源將是政府隨ＡＩ相關企業營收增加而增加的稅收。三星電子與ＳＫ海力士股價雖一度大跌，之後也回穩。

全球已有愈來愈多經濟學者與政治人物開始關注在ＡＩ技術興起下，恐擴大貧富差距的風險。尤其在南韓，各界對包括ＳＫ海力士與三星的產業龍頭，應分享更多全球ＡＩ基礎設施熱潮成果的呼聲漸高。

新加坡Fibonacci全球資產管理執行長（ＣＥＯ）Jung In Yun說，這反映出南韓政府愈來愈視ＡＩ為國家的基礎設施，而非只是「另一波科技趨勢」；這對南韓的ＡＩ供應鏈是利多，尤其與半導體、電力設備及主權ＡＩ平台相關的企業。