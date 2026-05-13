美4月 CPI 升幅年增3.8% 三年高點 Fed 降息機率愈來愈小

美國4月整體與核心消費者物價指數（CPI）大幅上升，且超出預估，顯示能源價格上漲導致通膨持續升溫，且開始擴散到其他部門，實質薪資也逆轉為負成長。經濟學者指出，「通膨震撼」逐漸顯現，儘管聯準會（Fed）即將由「鴿派」的華許接任主席，但半年內降息的機率已愈來愈小。

勞工局12日公布，4月整體CPI比3月再升0.6%，符合預估，是繼3月急升0.9%之後連續大幅上升；比去年同期勁升3.8%，略高於市場預估的3.7%，更遠高於3月時的3.3%升幅，是2023年以來最大升幅。

更令人擔憂的是，扣除能源與食品之後的核心CPI，也比3月上升0.4%，高於預估的0.3%，顯示通膨已開始向非能源部門擴散；核心指數比去年同期上升2.8%，高於預估的2.7%，及3月時的2.6%升幅。其中居住成本比3月上漲0.6%，是兩年多來最大單月升幅，不過這項數據因去年政府關門而受到扭曲。

核心產品價格與3月持平，主因新車售價大跌，成衣及玩具僅小漲，舊車價格持平，這也凸顯出服務類價格加速上漲。

勞工統計局指出，4月汽油價格繼3月躍升21%後，再度上漲逾5%，日用雜貨及飛機票價也大幅上漲；通膨持續升高，尤其是生活必需品漲價，可能導致消費者減少支出，抑制經濟成長與就業。

4月扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期減少0.2%，低於3月的0.1%增幅；實質平均周薪比去年同期減少0.3%，比3月時的0.2%遠遜。這也顯示通膨升高開始侵蝕消費的購買力。