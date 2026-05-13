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南韓新點子 喊分享 AI 紅利 市場解讀要課暴利稅 股市一度大跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲葉亭均／綜合外電
南韓股市12日早盤一度只差不到1點就站上8,000點大關，卻在此時急轉直下。南韓股市示意圖。路透
南韓股市12日早盤一度只差不到1點就站上8,000點大關，卻在此時急轉直下。南韓股市示意圖。路透

韓股市12日早盤一度只差不到1點就站上8,000點大關，卻在此時急轉直下，甚至一度暴跌逾5%。美伊停火再陷僵局，投資人逢高獲利了結，都是拖累股市的原因，但總統核心幕僚提出人工智慧（AI）應「分享獲利」的一番話，更讓市場氣氛急凍。

總統秘書室政策室長金容範12日稍早在臉書發文道：「AI基礎建設時代的收益，並非只是由幾家特定的公司單獨創造來的，而是源於整個國家在過去半個多世紀中所構建的產業基礎。因此，其中一部分收益，應透過制度性的安排，回饋給所有國民。」

他表示，隨著AI基礎設施持續發展，南韓有望突破傳統起起落落周期性的出口模式，轉向一種以技術主導、並能持續創造超額利潤的經濟結構。

金容範認為，AI時代的超額利潤在本質上具有明顯的集中在記憶體公司股東、核心工程師以及資產持有者之上。他們非常可能獲得豐厚收益，然而，廣大中產階級則可能只感受到間接效應。

不過，這一席話引發韓股劇震，外資大賣三星電子與SK海力士，因投資人難以判斷其提案範圍。Kospi指數一度重挫5.1%，在短短97分鐘內市值蒸發3,000億美元，之後金容範趕緊澄清，表示他的主張是動用AI熱潮帶來的「額外稅收」，而非推出新的企業暴利稅，也就是說，「全民紅利」的資金來源將是政府因AI相關企業營收增加而徵收到的稅收。三星與SK海力士股價跌幅收斂，Kospi指數終場仍跌2.3%，收在7,643.15點。

 在全球，愈來愈多經濟學家與政治人物開始關注AI技術興起可能擴大貧富差距的風險。尤其在南韓，外界日益呼籲包括SK海力士與三星在內的產業龍頭，應分享更多全球AI基礎建設熱潮的成果。

韓股 南韓

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