快訊

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

聽新聞
0:00 / 0:00

日本干預匯市 美方默許

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

日本財務大臣片山皋月12日與美國財長貝森特在東京會談後表示，美方對日本近期應對日圓波動的作法「充分理解」。市場解讀，這形同美方默許東京近日疑似進場支撐日圓的行動，緩解日本再度干預匯市的政治壓力。

美日財長進行25分鐘的會談後，片山在記者會上證實，雙方重申將依循去年9月聯合聲明持續合作。該聲明載明，匯市干預是因應外匯市場過度波動的選項之一。

貝森特隨後也在社群平台X發文，稱美日就匯率波動的溝通與協調「持續且強健」，並就雙邊投資協議、關鍵礦產等議題進行「正面討論」。貝森特過去曾對日圓疲弱表達關切，但傾向由日本銀行（央行）升息支撐日圓，而非直接進場干預。片山則拒絕透露雙方是否討論了日本的貨幣政策。

彭博資訊依日銀修正後數據推估，日本可能在4月30日當天日圓跌破160兌1美元後進場，規模約247億美元，之後又追加約300億美元支撐日圓匯率。

日圓對美元12日一度升值0.26%至156.78，但在記者會後，日圓反而走貶，顯示市場原本期待更強烈的政策訊號。日圓兌美元一度貶0.36%至157.75。野村外匯策略師後藤認為，如果日圓又跌向158-159，東京仍有可能再度進場。

片山同時透露，她與貝森特會談時也觸及中國議題。雙方認為，西方盟友須共同應對人工智慧（AI）可能遭非友好國家武器化的風險。片山表示，中國過去常在半年到一年內追上西方新技術，但目前在AI領域仍存在差距，使西方國家急欲加快建立防線。

東京 匯率 日本

延伸閱讀

日美財長會談聚焦匯率　強調持續密切合作

川習會在即　美財政部長：日相未提具體要求

日本實施外匯干預效果卻有限 日圓匯率160恐成常態？

貝森特據悉曾當面對日本財相說了重話 此次訪日或考驗高市和央行

相關新聞

韓官員剛喊發AI全民紅利...外資跑路 韓股2小時蒸發3千億美元

南韓總統祕書室政策室長金容範十二日突拋出，以人工智慧（ＡＩ）產業創造出的超額利潤，資助設立共享的「全民紅利」，卻引爆外資同日在韓股盤中大舉撤離韓股，南韓綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ）一度重挫逾百分之五。韓股雖一度觸及七九九九點六七點，但直到收盤，仍未站上八千點關口。

日本干預匯市 美方默許

日本財務大臣片山皋月12日與美國財長貝森特在東京會談後表示，美方對日本近期應對日圓波動的作法「充分理解」。市場解讀，這形同美方默許東京近日疑似進場支撐日圓的行動，緩解日本再度干預匯市的政治壓力。

戰爭衝擊料源 卡樂比洋芋片 改黑白包裝

伊朗戰爭的衝擊正從能源市場一路燒進日本超市貨架。日本零食巨頭卡樂比（Calbee）已將部分彩色洋芋片包裝改成黑白設計，主要因石油衍生原料石腦油（又稱輕油）短缺，導致印刷油墨供應吃緊。

戰爭衝擊料源 資生堂換原料 關閉台灣廠

伊朗戰爭打亂全球許多產業供應鏈，連美妝品也未能倖免，日本大廠資生堂打算改用植物萃取等原料，取代石腦油相關原料。該公司同時宣布，要關閉台灣新竹廠，把生產移回日本。

供應鏈壓力指標 再亮紅燈

多項反映供應鏈壓力的指標，曾在新冠疫情期間亮起紅燈，如今則因為近幾個月的能源危機再度攀升。目前指標的水準與疫情最高峰時期相比，仍有一段距離，不過這也反映出因伊朗戰爭導致的全球貿易干擾，與當年疫情爆發時的情況有若干相似之處。

英特爾市值飆增4,400億美元

彭博資訊報導，英特爾股價近來相當火熱，自3月30日這波低點以來，英特爾的股價飆升214%，六周內市值隨之膨脹超過4,400億美元。根據S3 Partners的資料，做空者帳面虧損已超過120億美元。但與此同時，英特爾股票的賣空比例接近52周高點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。