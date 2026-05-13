日本干預匯市 美方默許

日本財務大臣片山皋月12日與美國財長貝森特在東京會談後表示，美方對日本近期應對日圓波動的作法「充分理解」。市場解讀，這形同美方默許東京近日疑似進場支撐日圓的行動，緩解日本再度干預匯市的政治壓力。

美日財長進行25分鐘的會談後，片山在記者會上證實，雙方重申將依循去年9月聯合聲明持續合作。該聲明載明，匯市干預是因應外匯市場過度波動的選項之一。

貝森特隨後也在社群平台X發文，稱美日就匯率波動的溝通與協調「持續且強健」，並就雙邊投資協議、關鍵礦產等議題進行「正面討論」。貝森特過去曾對日圓疲弱表達關切，但傾向由日本銀行（央行）升息支撐日圓，而非直接進場干預。片山則拒絕透露雙方是否討論了日本的貨幣政策。

彭博資訊依日銀修正後數據推估，日本可能在4月30日當天日圓跌破160兌1美元後進場，規模約247億美元，之後又追加約300億美元支撐日圓匯率。

日圓對美元12日一度升值0.26%至156.78，但在記者會後，日圓反而走貶，顯示市場原本期待更強烈的政策訊號。日圓兌美元一度貶0.36%至157.75。野村外匯策略師後藤認為，如果日圓又跌向158-159，東京仍有可能再度進場。

片山同時透露，她與貝森特會談時也觸及中國議題。雙方認為，西方盟友須共同應對人工智慧（AI）可能遭非友好國家武器化的風險。片山表示，中國過去常在半年到一年內追上西方新技術，但目前在AI領域仍存在差距，使西方國家急欲加快建立防線。