聽新聞
0:00 / 0:00
戰爭衝擊料源 資生堂換原料 關閉台灣廠
伊朗戰爭打亂全球許多產業供應鏈，連美妝品也未能倖免，日本大廠資生堂打算改用植物萃取等原料，取代石腦油相關原料。該公司同時宣布，要關閉台灣新竹廠，把生產移回日本。
資生堂12日警告，以石油提煉的石腦油短缺，恐影響乳液與化妝品原料，該公司正研究如何取得替代品，包括擴大供應商網路、尋找植物性代替品等。
執行長藤原憲太郎說：「我們假設最壞情境，著手優化營運」。由於戰爭可能降低地區銷售、並推升原物料和物流成本，該公司估計，本年度核心營業利益遭受衝擊的金額，約為50億日圓（3,200萬美元）。
資生堂還將關閉新竹廠，產能移往日本那須等地。新竹廠預定在2027年第1季停產，該年第2季完全結束，每年可節省10億日圓的固定成本。台灣資生堂將聚焦於地區經銷業務。此舉符合2030中長期策略，要調整全球營運、改善產能利用率、強化成本效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。