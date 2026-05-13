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戰爭衝擊料源 資生堂換原料 關閉台灣廠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

伊朗戰爭打亂全球許多產業供應鏈，連美妝品也未能倖免，日本大廠資生堂打算改用植物萃取等原料，取代石腦油相關原料。該公司同時宣布，要關閉台灣新竹廠，把生產移回日本。

資生堂12日警告，以石油提煉的石腦油短缺，恐影響乳液與化妝品原料，該公司正研究如何取得替代品，包括擴大供應商網路、尋找植物性代替品等。

執行長藤原憲太郎說：「我們假設最壞情境，著手優化營運」。由於戰爭可能降低地區銷售、並推升原物料和物流成本，該公司估計，本年度核心營業利益遭受衝擊的金額，約為50億日圓（3,200萬美元）。

資生堂還將關閉新竹廠，產能移往日本那須等地。新竹廠預定在2027年第1季停產，該年第2季完全結束，每年可節省10億日圓的固定成本。台灣資生堂將聚焦於地區經銷業務。此舉符合2030中長期策略，要調整全球營運、改善產能利用率、強化成本效率。

資生堂 伊朗 供應鏈

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