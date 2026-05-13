戰爭衝擊料源 資生堂換原料 關閉台灣廠

多項反映供應鏈壓力的指標，曾在新冠疫情期間亮起紅燈，如今則因為近幾個月的能源危機再度攀升。目前指標的水準與疫情最高峰時期相比，仍有一段距離，不過這也反映出因伊朗戰爭導致的全球貿易干擾，與當年疫情爆發時的情況有若干相似之處。

2026-05-13 02:53