戰爭衝擊料源 卡樂比洋芋片 改黑白包裝

伊朗戰爭的衝擊正從能源市場一路燒進日本超市貨架。日本零食巨頭卡樂比（Calbee）已將部分彩色洋芋片包裝改成黑白設計，主要因石油衍生原料石腦油（又稱輕油）短缺，導致印刷油墨供應吃緊。

這項變更將影響14項產品，適用於5月25日起出貨的商品。該公司將包裝調整範圍限縮於銷量較高的人氣商品，以免這項決定為整體業務帶來更廣泛影響。

石腦油是印刷油墨所需溶劑與樹脂的重要原料，也廣泛用於塑膠、包裝材料與黏著劑。日本高度仰賴進口石腦油，因此一旦中東供應受阻，從食品包裝到日用品製造都可能受到影響。卡樂比表示，「中東局勢緊張」導致原料供應不穩。許多其他食品製造商也面臨類似情況。

日本加工肉品與調理食品製造商Itoham Yonekyu本月稍早也表示，計畫減少產品包裝使用的顏色，以降低成本。