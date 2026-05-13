英特爾市值飆增4,400億美元

彭博資訊報導，英特爾股價近來相當火熱，自3月30日這波低點以來，英特爾的股價飆升214%，六周內市值隨之膨脹超過4,400億美元。根據S3 Partners的資料，做空者帳面虧損已超過120億美元。但與此同時，英特爾股票的賣空比例接近52周高點。

S3 Partners董事總經理安特曼表示，「英特爾現在幾乎成了動量交易的典型代表。但這種上漲動能終究會在某個時點停下來。」

不過，此時做空英特爾風險不小。該股上周大漲25%，創下自2000年1月以來的最佳單周表現，11日繼續上漲，再創歷史新高，自4月初以來，英特爾已成為標普500指數中表現最好的股票。這波漲勢的最新動力來自上周的一則報導，指該公司已與蘋果公司達成初步的晶片製造協議。

本周市場再有類似傳聞；科技分析師Jukan在X平台引述微博爆料指出，川普政府的施壓和堅持下，特斯拉也考慮把AI6.5晶片的晶圓代工訂單，從台積電（2330）轉往英特爾，這將是美國11月期中選舉時，晶片製造重回美國的最佳宣傳。

科技網站Wccftech指出，目前特斯拉AI5晶片由台積電和三星代工，以台積為主、三星為輔，更高規格的AI6.5則由台積的亞利桑那廠負責。有鑑於此，特斯拉捨棄主要夥伴，改用英特爾先進製程似乎機率不大，因英特爾製程大致未經測試、且有殘餘良率問題。

但川普當局入股英特爾10%股權後，開始替該公司招攬生意。川普似乎向蘋果執行長庫克，推銷英特爾晶圓代工製程，並在會議上宣稱，英特爾持股已替政府賺進「數百億美元」。消息人士透露，川普力促之下，蘋果與英特爾達成了初步協議，將請英特爾代工部分晶片。