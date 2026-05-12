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Quantum Computing布局光學營收激增近9,000% 股價噴25%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
量子運算公司Quantum Computing布局光學有成。美聯社
量子運算公司Quantum Computing布局光學有成。美聯社

量子運算公司Quantum Computing布局光學有成，上季營收暴增近9,000%，激勵12日早盤股價噴高25%。

Quantum Computing第1季營收大增近9,000%至約370萬美元；每股虧損為0.02美元、低於市場估計的虧損0.065美元。營收跳增主要是2月以1.1億美元收購先進光學廠Luminar Semiconductor，3月又以500萬美元買下NuCrypt。

Wedbush分析師Antoine Legault說，估計收購Luminar Semiconductor，能在今年貢獻2,000萬到2,500萬美元營收，Luminar Semiconductor預料能強化Quantum Computing的半導體能力，可以拓展該公司的潛在市場，並且強化大量生產整合光學方案的能力。

Quantum Computing執行長Yuping Huang表示，公司營運在上季大有進展，凸顯轉向整合光學製造的成果。3月31日為止，未出貨訂單總額約為1,600萬美元，公司並握有2.577億美元現金。量子最佳化機器Dirac-3的商用，及跨足光學與邊緣AI硬體，是這些措施的戰略軸心。

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