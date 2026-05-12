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是誰在殺？ 台指期夜盤上半場再下挫

通膨爆表！美國4月核心CPI高於預期 美股期指下挫

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美股早盤／通膨年增幅寫近三年高 晶片股回檔、費半跌近2%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股12日早盤四大指數齊跌。法新社
美股12日早盤四大指數齊跌。法新社

美國通膨年增幅高於預期，美伊和談也陷入僵局，打壓市場情緒，美股12日早盤四大指數同步下挫。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，標普500指數跌0.3%，那斯達克指數跌0.6%，費城半導體指數回檔近2%。

台積電ADR走低1%、輝達逆勢攀揚0.5%、

伊朗戰爭推高汽油價格，美國通膨持續升溫。4月消費者物價指數（CPI）年增3.8%，高於外界估計的3.7%，並寫2023年5月來新高。

Regan Capital的溫納德說，油價持續居高不下，通膨死灰復燃，估計聯準會（Fed）今夏利率將按兵不動，仍須更多時間與資料，來評估伊朗衝突和關稅，是否繼續造成物價壓力。

貨幣基金市場已排除今年Fed降息的可能性，並估計可能在2027年3月之前動手升息。

美國總統川普拒絕伊朗的停戰條件，並說美伊停火命懸一線，布蘭特油價連三天走高，來到每桶107美元左右。伊朗回覆美國的和平提案，要求條件包括戰爭賠償、對荷莫茲海峽的全面主權、釋出遭凍結資金、解除制裁。

美伊談判未見進展，投資人日益憂慮高漲油價將打擊全球經濟。中東衝突也是本周川習會的焦點。

個股方面，科技分析師Jukan在X平台引述微博爆料指出，川普政府的施壓和堅持下，特斯拉考慮把AI6.5晶片的晶圓代工訂單，從台積電轉往英特爾，這將是美國11月期中選舉時，晶片製造重回美國的最佳宣傳。但英特爾仍跌2%，晶片股普遍走低。

Ebay回絕GameStop的560億美元收購提案，指稱併購提議「不可靠、也不具吸引力」，兩家公司股價均跌約2%。

通膨 那斯達克 美股 Fed 費城半導體

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