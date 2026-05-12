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OpenAI衝刺IPO…與微軟敲定協議 營收分成上限380億美元
美國數位新聞網站The Information今天引述知情人士的話報導，人工智慧巨頭OpenAI與最大股東微軟（Microsoft）已同意將營收分成上限設為380億美元（約新台幣1.2兆元）。
路透社指出，雙方上個月重新協商合約細節，也為OpenAI與亞馬遜（Amazon）及谷歌（Google）等企業建立新合作關係創造空間。
根據報導，這筆支付上限可能有助OpenAI在尋求首次公開募股（IPO）之際，向投資人提出更具吸引力的長期前景。OpenAI高層透露，公司可能最快在今年底啟動IPO。
路透社無法立即核實相關報導。由於目前非正常辦公時間，OpenAI與微軟並未立即回應置評請求。
微軟今年4月表示，與OpenAI的營收分成將持續至2030年，依原協議比例支付，但設有上限。
自2019年來，微軟已累計投資130億美元，為OpenAI成為人工智慧（AI）領域先驅鋪平道路，也帶動旗下雲端運算業務Azure成長。
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