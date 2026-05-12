個資疑雲延燒 德文化部長要求TikTok歐洲業務改由歐洲掌控

德國文化部長魏莫今天表示，歐洲應該仿效美國做法，讓中國公司字節跳動的熱門短影音平台TikTok在歐洲的業務「掌握在歐洲人手中」。

法新社報導，由於美國政府威脅禁止TikTok在美國營運，字節跳動已將TikTok在當地業務的控制權交易給一個美國股東過半的合資企業。

魏莫（Wolfram Weimer）今天在布魯塞爾準備與歐洲聯盟（EU）其他成員國文化主管官員開會前對媒體記者表示：「我堅信歐洲應該效法美國，也堅信這家公司的所有權結構必須付諸討論，也就是我們應該讓TikTok的歐洲業務掌握在歐洲人手中。」

他指出，TikTok「以令人難以想像的大規模收集歐洲年輕人的資料」，並流向「我們不知道確切來源的伺服器」，歐洲也無法得知這些資料的去向，而這些是「歐洲年輕人最私密的資料」。

TikTok為了降低歐盟對個人資料的疑慮，已將當地用戶的資料儲存在歐洲，並限制誰能夠存取這些資料。