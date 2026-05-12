通膨爆表！美國4月核心CPI高於預期 美股期指下挫

伊朗戰爭推升油價，美國4月物價壓力漸增，核心消費者物價指數（CPI）的月增幅和年增幅，均高於預期。美股期指下挫。

美國勞工統計局12日公布，4月消費者物價指數（CPI）月增0.6%，符合市場預期的0.6%；年增幅為3.8%，則高於外界估計的3.7%。

扣除食品及能源的核心CPI月增0.4%、年增2.8%，雙雙超出預期。

市場擔心物價壓力日增，貨幣基金市場已排除聯準會（Fed）今年降息的可能性，並估計可能在2027年3月之前動手升息。

隆奧資產管理（Lombard Odier）的總經主管利爾普表示，4月CPI將決定，債券會緩和風險資產壓力或加劇限制。最新的數據主要由能源驅動，最大問題在於通膨動力是否擴大。

倘若CPI增幅低於預期，殖利率可望回檔、美元微貶、讓股市和債市能夠續漲。但若增幅高於預期，結果相反，殖利率將攀高，美元轉強、打壓對利率敏感的科技股。