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阿聯主要天然氣處理廠遇襲 產能全面恢復得「等到明年」
阿拉伯聯合大公國哈布珊天然氣處理廠的規模在全球名列前茅，是阿聯主要天然氣處理廠，但在中東戰爭中淪為攻擊目標，營運商今天表示，廠區產能要到明年才能全面恢復。
法新社報導，阿布達比國家石油公司（ADNOC）旗下的ADNOC Gas指出，位於首都阿布達比的哈布珊（Habshan）天然氣處理廠目前維持6成產能運作。
ADNOC Gas表示：「公司現朝2026年底前恢復8成的方向努力，並於2027年全面恢復產能。」
ADNOC Gas在公布第1季財報時表示，當季淨利11億美元，較去年同期下滑15%。
該廠區在中東戰爭期間數度遇襲，至少3次因攔截拋射物後墜落的殘骸引發火警，導致生產中斷。
戰爭期間，阿聯遭伊朗攻擊的次數超過其他國家。伊朗不僅以無人機及飛彈襲擊阿聯境內的美國資產，也攻擊機場及能源設施等民用基礎設施。
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