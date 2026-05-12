戒不掉對你的依靠 AI榮景使美中貿易關係再度趨於密切

美中經濟雖繼續脫鉤，但人工智慧（AI）相關產品的貿易卻一飛沖天，揭示了全球科技供應鏈的整合之深，這種聯繫依然讓這兩個全球最大經濟體緊密相連。

高盛集團與野村控股估計，今年4月中國AI相關產品出口成長額，占出口總成長額的一半左右。中國4月整體出口額比去年同期增加14%至3,590億美元，創單月新高，平均每小時就能出口約5億美元。

據中國海關的數據顯示，4月積體電路出口額達310億美元，比去年同期激增100%；自動資料處理設備及零件（包括筆電、平板電腦及組件）出口額也大增47%。

AI也使中國產品進口額增加，4月採購外國高科技產品額大增42%，整體進口額增加25%，為2,750億美元，中國從南韓進口額增加逾60%，從台灣進口的金額也增加逾20%，全球晶片價格上漲是進口額增加的主因。

川普鼓勵AI投資，正在滋養中國、南韓及台灣出口。單單是今年，美國各大AI巨擘便計劃投入7,250億美元資本支出，以資料中心設備為主。

中國雖無法生產最先進晶片，但在傳統晶片領域的壟斷地位不斷增強，這類晶片仍是多種電子產品所不可或缺的組件。

中東戰爭仍對中國出口造成衝擊，今年3月中國對中東及北非的出口劇減43%，且可能繼續減少。不過這場石油危機也為中國電動車出口帶來商機，並成為另一項重要的出口成長來源，今年1-4月汽車出口額比去年同期增加54%，相形下，去年全年增幅為21%；4月大陸汽車銷往海外的金額超過160億美元，為單月次高水準。

澳盛銀行經濟團隊表示，中國短期出口展望仍為正向，但長期展望端賴中國克服科技瓶頸的能力，尤其是高精密晶片領域；「若晶片自給能力迅速提升，可能使美國放寬中國的晶片出口管制」。