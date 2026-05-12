美伊談判停滯亞股多收跌 KOSPI單日暴跌5%

美國和伊朗的談判陷入停滯，國際油價應聲走揚。同時，韓國提出對人工智慧（AI）利潤徵收社會稅的呼聲，拖累以科技股為主的韓國綜合股價指數（KOSPI）大幅下挫。

法新社報導，韓國高層官員建議推動「國民紅利」政策，將AI為企業帶來的超額利潤進行再分配，首爾股市應聲重挫5%。AI晶片熱潮帶動三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）等科技巨擘獲利大幅攀升，KOSPI指數近幾周屢創新高。

在東南亞最大經濟體印尼，受到印尼盾兌美元匯率創新低影響，雅加達股市下跌2%。

市場原本樂觀期待美國緩解衝突的提案，但在總統川普昨天對記者表示德黑蘭的回應是「垃圾」後，這份樂觀情緒隨即破滅。

川普本周將成為自從2017年以來首位造訪中國的美國現任總統，台灣、關稅、稀土以及伊朗戰爭等議題預料將成為雙邊會談重心。包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）及蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）等企業領袖也將隨行力挺川普推動美中貿易關係。

伊朗官員將密切關注川普此行，預期他將向伊朗石油主要買家的習近平施壓。分析人士指出，隨著戰事邁向3個月大關，市場維持觀望態度。

分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）告訴Podcast節目NAB Morning Call：「我認為，目前市場基調是，雖然川普不滿現有選項，他同時也未暗示局勢會進一步升級。」

日股基準日經指數今天收漲0.5%，來到62742.57點。港股恆生指數收跌0.2%，來到26347.91點。上證指數收跌0.3%，來到4214.49點。

至於其他亞股，台北、吉隆坡股巿收漲。首爾、雪梨、新加坡、雅加達、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。