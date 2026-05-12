快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

史上最高罰款！10家分行內鬼勾結詐團 金管會重罰台中商銀3200萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰火衝擊美妝業…資生堂擬替換原料、新竹廠2027年將停產

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
資生堂可能會用植物萃取原料，取代石腦油相關原料。路透
資生堂可能會用植物萃取原料，取代石腦油相關原料。路透

伊朗戰爭打亂全球護膚和美妝供應鏈，資生堂可能會用植物萃取原料，取代石腦油相關原料。該公司同時宣布，要關閉台灣新竹廠，把生產移回日本。

資生堂12日警告，以石油提煉的石腦油短缺，恐怕會影響保濕乳液與化妝品的原料，該公司正在研究如何取得替代品，包括擴大採購材料的供應商網路、尋找植物性代替品等。

執行長藤原憲太郎說：「我們假設最壞情境，著手優化營運」。由於戰爭可能會降低地區銷售、並推升原物料和物流成本，該公司估計，本年度核心營業利益遭受衝擊的金額，約為50億日圓（3,200萬美元）。

資生堂還說將關閉新竹廠，生產移往日本那須等地。新竹廠預定在2027年第1季停產，該年第2季完全結束，每年可節省10億日圓的固定成本。台灣資生堂將重新聚焦於地區經銷業務，以提高靈活度。此舉符合2030中長期策略，要調整全球營運、改善產能利用率、強化成本效率。

資生堂也公布財報，第1季核心營益為130億日圓，優於分析師估計的104億日圓，主要是結構改革與成本管理，抵銷了銷售放緩的影響。

伊朗戰爭 資生堂 石油

延伸閱讀

伊朗戰爭釀油墨吃緊！日本 Calbee 洋芋片彩色包裝變黑白 褪色版曝光

普利司通台灣廠停產改為進口 台灣輪胎業困境浮現

資遣551員工…普利司通輪胎新竹廠證實：今起停產啟動轉型

撤出在台生產線 台灣普利司通營運轉型 祭優於法規資遣方案裁員551名

相關新聞

不只蘋果？傳川普施壓特斯拉 AI晶片恐棄台積電「轉單英特爾」

科技分析師Jukan在X平台引述微博爆料指出，川普政府的施壓和堅持下，特斯拉考慮把AI6.5晶片的晶圓代工訂單，從台積電轉往英特爾，這將是美國11月期中選舉時，晶片製造重回美國的最佳宣傳。

全球供應鏈壓力飆…各央行警戒通膨再升 恐重演疫情噩夢

多項反映供應鏈壓力的指標，曾在新冠疫情期間亮起紅燈，如今又因為最近幾個月的能源危機再度攀升。這可能讓各央行警惕通膨飆高的情況可能重演。

伊朗戰火衝擊美妝業…資生堂擬替換原料、新竹廠2027年將停產

伊朗戰爭打亂全球護膚和美妝供應鏈，資生堂可能會用植物萃取原料，取代石腦油相關原料。該公司同時宣布，要關閉台灣新竹廠，把生產移回日本。

荷莫茲封鎖…巴拿馬運河運量激增 通行時段競標價飆破百萬美元

隨著荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近封鎖，亞洲買家轉向採購美國原油，4月巴拿馬運河原油與石油產品運輸量...

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

隨著家電市場日益萎縮且競爭激烈，日立製作所（Hitachi）在整頓過程中剝離其消費性家電業務，一度引發外界猜測三菱電機（Mitsubishi Electric）是否也會跟進。然而，三菱電機卻明確表示，目前並無出售計畫，因為家電是了解消費者的關鍵。

美默許東京護日圓？片山稱貝森特「充分理解」 但日圓不升反貶

日本財務大臣片山皋月周二與美國財長貝森特在東京會談後表示，美方對日本近期應對日圓波動的作法表達「充分理解」。市場解讀，這形同美方默許東京近日疑似進場支撐日圓的行動，緩解日本再度干預匯市的政治壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。