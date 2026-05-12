伊朗戰火衝擊美妝業…資生堂擬替換原料、新竹廠2027年將停產

伊朗戰爭打亂全球護膚和美妝供應鏈，資生堂可能會用植物萃取原料，取代石腦油相關原料。該公司同時宣布，要關閉台灣新竹廠，把生產移回日本。

資生堂12日警告，以石油提煉的石腦油短缺，恐怕會影響保濕乳液與化妝品的原料，該公司正在研究如何取得替代品，包括擴大採購材料的供應商網路、尋找植物性代替品等。

執行長藤原憲太郎說：「我們假設最壞情境，著手優化營運」。由於戰爭可能會降低地區銷售、並推升原物料和物流成本，該公司估計，本年度核心營業利益遭受衝擊的金額，約為50億日圓（3,200萬美元）。

資生堂還說將關閉新竹廠，生產移往日本那須等地。新竹廠預定在2027年第1季停產，該年第2季完全結束，每年可節省10億日圓的固定成本。台灣資生堂將重新聚焦於地區經銷業務，以提高靈活度。此舉符合2030中長期策略，要調整全球營運、改善產能利用率、強化成本效率。

資生堂也公布財報，第1季核心營益為130億日圓，優於分析師估計的104億日圓，主要是結構改革與成本管理，抵銷了銷售放緩的影響。