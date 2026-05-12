快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

史上最高罰款！10家分行內鬼勾結詐團 金管會重罰台中商銀3200萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。路透
日本大型企業近年來陸續進行整頓，曾經輝煌的家電部門紛紛被剝離或出售，但三菱電機並不打算這麼做。路透

隨著家電市場日益萎縮且競爭激烈，日立製作所（Hitachi）在整頓過程中剝離其消費性家電業務，一度引發外界猜測三菱電機（Mitsubishi Electric）是否也會跟進。然而，三菱電機卻明確表示，目前並無出售計畫，因為家電是了解消費者的關鍵。

日立4月宣布，將以約1,100億日圓（7億美元）的價碼，將白色家電業務賣給電器零售商Nojima。日立認為，日本國內已難以實現獲利進一步成長，主要是人口萎縮與削價競爭所致，像陸企海爾與海信提供功能還行的平價家電，而愛麗思歐雅瑪（Iris Ohyama）與Nitori等日本同業則提供功能簡化、中等價位的產品。

其他陷入掙扎的日本公司也都在評估哪些業務該保留、哪些業務該捨棄，例如富士通（Fujitsu）已出售個人電腦、空調與電子零組件等部門，轉向聚焦IT服務。Panasonic已退出顯示器與汽車設備領域。

三菱電機空調和家電產品事業的獲利穩定，但成長幅度不如其他部門，截至今年3月的上個會計年度，該部門營收為1.61兆日圓，營業利益為1,038億日圓，經調整後營業利益率為6.4%，在旗下九大業務中倒數第二，僅優於汽車設備的5.7%。

在汽車設備業務上，三菱電機已決定與台灣鴻海合作。此外，三菱電機與羅姆（Rohm）及東芝（Toshiba）在功率半導體領域的三方合併談判也已展開。

儘管遭遇逆風，三菱電機仍堅持要保留家電業務。財務長藤本健一郎在4月的法說會上表示：「B2C（企業對消費者）白色家電是重要的業務。」「我們的目的不僅在於盈利，更在於透過它來了解消費者的需求。」

空調與家電產品是三菱電機唯一的消費性業務，可說是迎向社會的「門面」，約占公司近6兆日圓年營業額的三成，其餘營收則來自工廠自動化設備與能源基礎建設等B2B（企業對企業）業務。

三菱電機利用在變頻壓縮機等領域的專業知識，專注空調與冰箱。該公司2008年停止生產洗衣機，透過縮減產品線並將資源集中於優勢領域，維持競爭力。

三菱 日本 日立

延伸閱讀

日立家電「下嫁」量販巨頭 日本製老牌如何重返榮耀

5月連環宣傳攻勢全面展開 三菱重工空調舉辦業界晚宴及「空調產品巡禮」

豐田自動織機迎來100周年 「豐田模式」邁向下個100年的關鍵是什麼？

不玩了！三星家電、電視退出中國市場 2關鍵說掰掰

相關新聞

不只蘋果？傳川普施壓特斯拉 AI晶片恐棄台積電「轉單英特爾」

科技分析師Jukan在X平台引述微博爆料指出，川普政府的施壓和堅持下，特斯拉考慮把AI6.5晶片的晶圓代工訂單，從台積電轉往英特爾，這將是美國11月期中選舉時，晶片製造重回美國的最佳宣傳。

全球供應鏈壓力飆…各央行警戒通膨再升 恐重演疫情噩夢

多項反映供應鏈壓力的指標，曾在新冠疫情期間亮起紅燈，如今又因為最近幾個月的能源危機再度攀升。這可能讓各央行警惕通膨飆高的情況可能重演。

伊朗戰火衝擊美妝業…資生堂擬替換原料、新竹廠2027年將停產

伊朗戰爭打亂全球護膚和美妝供應鏈，資生堂可能會用植物萃取原料，取代石腦油相關原料。該公司同時宣布，要關閉台灣新竹廠，把生產移回日本。

荷莫茲封鎖…巴拿馬運河運量激增 通行時段競標價飆破百萬美元

隨著荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近封鎖，亞洲買家轉向採購美國原油，4月巴拿馬運河原油與石油產品運輸量...

日本家電風光不再 但為何三菱電機卻視如珍寶？關鍵原因曝光

隨著家電市場日益萎縮且競爭激烈，日立製作所（Hitachi）在整頓過程中剝離其消費性家電業務，一度引發外界猜測三菱電機（Mitsubishi Electric）是否也會跟進。然而，三菱電機卻明確表示，目前並無出售計畫，因為家電是了解消費者的關鍵。

美默許東京護日圓？片山稱貝森特「充分理解」 但日圓不升反貶

日本財務大臣片山皋月周二與美國財長貝森特在東京會談後表示，美方對日本近期應對日圓波動的作法表達「充分理解」。市場解讀，這形同美方默許東京近日疑似進場支撐日圓的行動，緩解日本再度干預匯市的政治壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。