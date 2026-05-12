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荷莫茲封鎖…巴拿馬運河運量激增 通行時段競標價飆破百萬美元

中央社／ 東京12日綜合外電報導
圖為船隻通行巴拿馬運河。歐新社
圖為船隻通行巴拿馬運河。歐新社

隨著荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近封鎖，亞洲買家轉向採購美國原油，4月巴拿馬運河原油與石油產品運輸量較去年同期激增逾70%，通行時段競標價格也同步大漲。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，航運追蹤機構Kpler指出，4月巴拿馬運河（Panama Canal）原油與石油產品運輸量平均達每日177萬桶，較2025年日均水準高出74%，並創下自2013年有紀錄以來新高。其中，運往日本的貨量更暴增逾5倍，達每日26萬桶。

由於通常用於向亞洲運輸原油的超大型油輪無法通過巴拿馬運河，美國出口至亞洲的原油多半得繞行非洲南端好望角（Cape of Good Hope）。儘管航程較長，但被視為成本較低的選項。

在伊朗戰事爆發後，原本仰賴中東能源的日本和中國等亞洲國家，正急於從美國進口原油填補供應缺口，並改用可通行巴拿馬運河的中小型油輪走較短航線。日本科斯莫能源控股公司（Cosmo EnergyHoldings）採購的一批原油便是透過這條航線運輸，且已於上月底運抵日本。

即使在正常情況下，貨櫃船、汽車運輸船、液化石油氣（LPG）運輸船與散裝貨輪也繁忙穿梭於巴拿馬運河。由於這條運河採用船閘系統，每日通行船舶數量有限，在運載石油和石油產品油輪的運輸需求激增下，壅塞情況更加嚴重。

船隻必須預訂通行時段才能通過這條運河，而郵輪與貨櫃船因航班固定，通常會提前預訂時段；相較之下，目前許多從美國運輸原油的油輪皆為臨時安排，因此必須透過競標購買通行時段。

根據巴拿馬運河管理局（Panama CanalAuthority），今年3月至4月間，通行時段競標平均價格飆升至約38.5萬美元，高於伊朗戰爭前的13.5萬至14萬美元。在巴拿馬設有辦公室的WaterFront海事服務公司指出，超過百萬美元成交的通行時段明顯增加。

WaterFront表示，由於運河兩端船舶大排長龍，未預訂通行時段的船隻往往需要長時間等待。儘管行經巴拿馬運河能縮短運輸時間，但時程難以預測，也讓部分業者卻步。

無論是購買巴拿馬運河通行時段，或繞行好望角增加的航運成本，運輸業者支出增加，最終都將推高石油與天然氣價格。

除了競爭激烈和美方可能祭出出口限制等政策風險外，巴拿馬運河的物理限制也讓美國石油買家面臨更多不確定性。

巴拿馬運河 巴拿馬 荷莫茲海峽 石油 航運

延伸閱讀

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中國4月原油進口量創4年新低 年減20%

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