不只蘋果？傳川普施壓特斯拉 AI晶片恐棄台積電「轉單英特爾」

科技分析師Jukan在X平台引述微博爆料指出，川普政府的施壓和堅持下，特斯拉考慮把AI6.5晶片的晶圓代工訂單，從台積電轉往英特爾，這將是美國11月期中選舉時，晶片製造重回美國的最佳宣傳。

Interesting.



Tesla’s current AI5 chip, codenamed Helios, is reportedly being foundried by TSMC and Samsung, and the next-generation AI6 was also originally expected to be split between those two foundries.



However, under strong pressure and encouragement from the Trump… pic.twitter.com/ceYAyyB9Va — Jukan (@jukan05) May 11, 2026

科技網站Wccftech指出，目前特斯拉AI5晶片由台積電和三星代工，以台積為主、三星為輔，更高規格的AI6.5則由台積的亞利桑那廠負責。有鑑於此，特斯拉捨棄主要夥伴，改用英特爾先進製程似乎機率不大，因英特爾製程大致未經測試、且有殘餘良率問題。

但川普當局入股英特爾10%股權後，開始替該公司招攬生意。川普似乎向蘋果執行長庫克，推銷英特爾晶圓代工製程，並在會議上宣稱，英特爾持股已替政府賺進「數百億美元」。消息人士透露，川普力促之下，蘋果與英特爾達成了初步協議，將請英特爾代工部分晶片。