美國制裁4家香港公司 指協助伊朗出售石油給中國

據報導，美國財政部宣布制裁一些個人及實體，當中包括4家香港公司，美方指他們購買伊朗石油並運往中國。

星島日報網站今天在報導中指出，根據美國財政部外國資產控制辦公室公布的名單，被制裁的4家香港公司是Hong Kong Blue Ocean Ltd、Hong Kong SanmuLtd、Jiandi HK Ltd和Max Honor International Trade CoLtd。

據報導，其他被制裁的公司有4家的總部位於阿拉伯聯合大公園、1家總部位於阿曼。