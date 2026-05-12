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美國制裁4家香港公司 指協助伊朗出售石油給中國
據報導，美國財政部宣布制裁一些個人及實體，當中包括4家香港公司，美方指他們購買伊朗石油並運往中國。
星島日報網站今天在報導中指出，根據美國財政部外國資產控制辦公室公布的名單，被制裁的4家香港公司是Hong Kong Blue Ocean Ltd、Hong Kong SanmuLtd、Jiandi HK Ltd和Max Honor International Trade CoLtd。
據報導，其他被制裁的公司有4家的總部位於阿拉伯聯合大公園、1家總部位於阿曼。
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