快訊

中華郵政全台ATM大當機！提款、轉帳均無法使用…網銀顯示維護中

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「3女將共同承擔」

淡江大橋遭疑「殺人護欄」公路局怒點名造謠 火花羅回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

美國制裁4家香港公司 指協助伊朗出售石油給中國

中央社／ 香港12日電

據報導，美國財政部宣布制裁一些個人及實體，當中包括4家香港公司，美方指他們購買伊朗石油並運往中國。

星島日報網站今天在報導中指出，根據美國財政部外國資產控制辦公室公布的名單，被制裁的4家香港公司是Hong Kong Blue Ocean Ltd、Hong Kong SanmuLtd、Jiandi HK Ltd和Max Honor International Trade CoLtd。

據報導，其他被制裁的公司有4家的總部位於阿拉伯聯合大公園、1家總部位於阿曼。

延伸閱讀

川習會前再出手！美對涉伊朗石油運輸的香港企業 祭新制裁

美國制裁12家實體和個人 指其幫助對華出售伊朗石油

川習會前 美制裁多家陸企 指協助德黑蘭取得武器或相關原物料

再現「長臂管轄」 美宣布制裁多家中港企業

相關新聞

全球供應鏈壓力飆…各央行警戒通膨再升 恐重演疫情噩夢

多項反映供應鏈壓力的指標，曾在新冠疫情期間亮起紅燈，如今又因為最近幾個月的能源危機再度攀升。這可能讓各央行警惕通膨飆高的情況可能重演。

美默許東京護日圓？片山稱貝森特「充分理解」 但日圓不升反貶

日本財務大臣片山皋月周二與美國財長貝森特在東京會談後表示，美方對日本近期應對日圓波動的作法表達「充分理解」。市場解讀，這形同美方默許東京近日疑似進場支撐日圓的行動，緩解日本再度干預匯市的政治壓力。

川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收

美國川普政府周一（11日）請求美國國際貿易法院，在政府上訴期間，暫停執行川普10%全球關稅違法的判決。也就是，法律戰繼續進行時，進口商仍要繳相關關稅。

韓股急殺元凶找到了！韓官員說 AI 產業賺爆應發「全民紅利」稍後忙澄清

南韓總統府政策室長金容范提出構想：以人工智慧（AI）產業創造出的超額利潤，資助設立所謂的「全民紅利」（citizen dividend），讓所有國民共享。不過，這一席話卻引爆外資今天盤中大舉撤離韓股…

牛市還是泡沫？大賣空貝瑞警示美股恐反轉 大多頭仍喊標普長線衝萬點

華爾街對美股後市的看法出現分歧。電影《大賣空》原型人物、知名投資人貝瑞（Michael Burry）在Substack發文警告，科技股在經歷一輪「拋物線式」飆升、估值達到不可持續的高度後，那斯達克100指數恐面臨急劇反轉。但長期看多的華爾街策略師雅德尼（Ed Yardeni）預測標普500指數今年底突破8,000點，2029年前可能衝上10,000點。

韓股盤中急殺 Kospi一度重挫5% 主因外資獲利了結賣壓出籠

南韓股市今天（12日）盤中急殺，一度重挫5%，逆轉盤初時大漲超過2%的走勢，反映終於有投資人決定趁著韓股Kospi指數驚人的漲勢獲利了結。韓股迅速反轉下跌，也拖累亞洲其他市場以及美國股指期貨同步走低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。