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韓股急殺元凶！韓官員說AI產業賺爆應發「AI股利」全民共享 稍後澄清

經濟日報／ 編譯黃淑玲葉亭均／綜合外電
AI熱潮推升南韓股市，韓亞銀行首爾分行日前慶祝KOSPI指數漲破7,000點。 歐新社
AI熱潮推升南韓股市，韓亞銀行首爾分行日前慶祝KOSPI指數漲破7,000點。 歐新社

南韓總統府政策室長金容范提出構想：以人工智慧（AI）產業創造出的超額利潤，資助設立所謂的「全民紅利」（citizen dividend），讓所有國民共享。不過，這一席話卻引爆外資今天盤中大舉撤離韓股，Kospi指數一度重挫逾5%。金容范稍後澄清他說利用AI產業發放「全民紅利」時，並非指徵收新的暴利稅，韓股跌幅因而收斂。

金容范今天（12日）稍早在臉書發文寫道：「AI基礎建設時代的收益，並非只是由幾家特定的公司單獨創造來的，而是源於整個國家在過去半個多世紀中所構建的產業基礎。因此，其中一部分收益，應透過制度性的安排回饋給所有國民。」

他表示，隨著AI基礎設施持續發展，南韓有望突破傳統起起落落周期性的出口模式，轉向一種以技術主導、並能持續創造超額利潤的經濟結構。

金容范認為，AI時代的超額利潤在本質上具有明顯的集中在記憶體公司股東、核心工程師以及資產持有者之上。他們非常可能獲得豐厚收益，然而，廣大中產階級則可能只感受到間接效應。

不過，這一席話引發南韓股市周二劇烈震盪，外資大賣AI產業龍頭股三星電子與SK海力士，因投資人難以判斷其提案範圍。Kospi指數一度重挫5.1%，在短短97分鐘內市值蒸發3,000億美元，之後跌幅有所收斂，因為金容範澄清他的主張是動用AI熱潮帶來的「額外稅收」，而非推出新的企業暴利稅後，也就是說，「全民紅利」的資金來源將是政府因AI相關企業營收增加而徵收到的稅收。三星電子與SK海力士股價一度大跌，隨後也收復大部分失土。

在全球，愈來愈多經濟學家與政治人物開始關注AI技術興起可能擴大貧富差距的風險。尤其在南韓，外界日益呼籲包括SK海力士與三星在內的產業龍頭，應分享更多全球AI基礎建設熱潮帶來的成果。

Fibonacci資產管理全球公司執行長鄭寅潤（Jung In Yun，音譯）表示：「這顯示南韓政府日益將AI視為國家基礎建設，而不只是另一波科技趨勢。」他指出，這對南韓AI供應鏈是利多，尤其是與半導體、電力設備以及主權 AI 平台相關的企業。

韓股 南韓 國民

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