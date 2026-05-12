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韓股盤中急殺 Kospi一度重挫5% 主因外資獲利了結賣壓出籠
南韓股市今天（12日）盤中急殺，一度重挫5%，逆轉盤初時大漲超過2%的走勢，反映終於有投資人決定趁著韓股Kospi指數驚人的漲勢獲利了結。韓股迅速反轉下跌，也拖累亞洲其他市場以及美國股指期貨同步走低。
Kospi指數盤中下跌3.78%，報7,526.42美元，一度重挫5.1%，主因外資賣超，加上SK海力士與三星電子股價下跌。
外國投資人於周二上午盤中賣超2.4兆韓元的Kospi股票，散戶與本地基金則進場承接。
根據彭博資訊分析，目前看不出周二市場情緒突然轉變的明顯催化因素，但美國官員此時抵達亞洲，美國總統川普周三至周五即將出訪中國大陸，或許成了投資人降低曝險的理由。儘管市場預期川普與中國國家主席習近平周四登場的「川習會」不會產生重大進展，但若川普表達不滿，仍存在出現負面結果的尾端風險。
韓股氛圍丕變，美股期指也受到拖累，標普500指數期貨盤中跌0.26%，那斯達克100期貨指數跌0.5%。
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