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美光續噴 今年狂漲178%還能追嗎？分析師揭記憶體比CPU更好賺的關鍵

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美光股價今年來已飆漲178.7%。路透
美光股價今年來已飆漲178.7%。路透

記憶體大廠美光（Micron）股價周一（11日）繼續創新高。一位分析師表示，隨著AI模型規模持續擴大，並需要更多記憶體來予以改善，將進一步創造市場對記憶體的更多需求。

美光股價周一收漲6.5%，報每股795.33美元，今年來已飆漲178.7%。同期間，費城半導體指數上漲69%，標普500指數則上漲8%。美光在盤中市值一度逼近9,000億美元，已經遠高於5月1日時、也就是六個交易日前，才首次突破的6,000億美元市值，而且5月8日才突破8,000億美元大關。

在AI時代，記憶體產業正經歷一場轉變，而一位分析師認為，投資人對這種變化仍然不夠樂觀。

儘管投資人已開始意識到推升美光、威騰電子（Western Digital）和Sandisk等記憶體與儲存裝置製造商股價創高的因素，包括更高價值的產品以及更長期的合約，但D.A. Davidson常務董事盧里亞（Gil Luria）表示，許多投資人「仍然停留在記憶體產業屬於景氣循環型產業的觀點」，因此「低估了AI時代下記憶體產業的新計算」。

盧里亞指出，隨著AI模型規模愈來愈大，為支援更長的上下文視窗，也就是一次可處理更多資料量，對記憶體的需求正持續增加。這進一步帶動像是鍵值快取（key-value cache，一種用於最佳化大語言模型推論效率的關鍵技術）等效率機制的需求，而這些技術又需要更多記憶體。

盧里亞說：「更長的上下文會讓模型表現更好，而這又會讓更大型模型成為可能，形成持續循環的正向效應。」因此，在他看來，過去有高度景氣循環性的記憶體產業，如今「在結構上比以往任何時候都更加重要」，因為它對提升AI能力至關重要。

盧里亞說，相較於近期受代理型AI與推論需求帶動而大幅成長的中央處理器（CPU）市場，記憶體市場未來可能會成為「更好的市場」，理由是CPU市場正變得「更加擁擠」，但DRAM市場目前仍主要由美光、三星與SK 海力士三家公司主導。

此外，記憶體公司至今仍「記得上一輪景氣循環的痛苦」，當時需求強勁後卻突然崩跌，導致價格暴跌。盧里亞表示，這一次，「他們開始要求應有的價值」，而在供應短缺的情況下，他認為記憶體製造商有能力持續提高價格。相較下，CPU市場因競爭加劇，企業的定價能力較弱。

盧里亞認為，投資人將開始「重新思考過去對美光的懲罰性估值框架」，進而帶來「可觀的上漲空間」。上月底，他首次給予美光股票「買進」評級，目標價為1,000美元，較周一收盤價仍有26%的上漲空間。

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