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荷莫茲海峽局勢與習川會成觀察焦點 景順續偏好非美市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順全球研究主管 Benjamin Jones表示，上周市場對前瞻利率預期幾乎未出現明顯變化。唯一例外為澳洲央行（RBA）宣布升息1碼。升息主因在於通膨壓力持續擴散。儘管中東衝突並非促使其決策的單一因素，但無疑加劇通膨壓力，且已在政策聲明中明確提及。

過去一周，中東衝突情勢依然維持緊張，在外交部份也開始出現進展跡象。而脆弱的停火協議也持續遭到考驗，荷莫茲海峽頻傳海上衝突與無人機攻擊，美國對伊朗油輪發動攻擊，伊朗則揚言對美方相關設施展開報復。

Benjamin Jones認為，荷莫茲海峽的船舶通行情況，將是短期總經前景的主要不確定因素，也是市場最關鍵的觀察指標。預測市場顯示，6月底前荷莫茲海峽航運恢復正常的機率已有所下降。

Benjamin Jones指出，目前為止，儘管近期零星衝突頻傳，美國與伊朗都未顯示出重啟全面性軍事衝突的意願。與此同時，雙方亦逐步朝談判方向靠攏；伊朗已正式回應美方提出的和平方案，重點聚焦在結束戰爭與恢復海上安全。

市場上周一度反映達成協議的可能性，但衝突升級風險仍偏高。新興市場股市領漲全球股市，英國股市表現相對落後。能源類股普遍走弱，主要因近月布蘭特原油期貨價格當周下跌逾6%，回落至每桶略高於101美元水準。美元方面，美元指數（DXY）跌至本輪衝突以來的最低水準。

Benjamin Jones認為，展望未來一周，市場將密切關注美國總統川普與習近平在北京的會談進展。若雙方達成某種程度的共識，並由中國大陸對伊朗施加壓力，促使其在部分美方要求上讓步，可能為談判帶來突破，進而推動貿易與運輸活動逐步恢復。不過，此情境仍具高度不確定性，後續發展仍需密切觀察。

全球經濟對此次衝擊展現出的韌性，明顯優於過去多數市場人士的預期。迄今無論經濟或市場數據均大致維持穩健，從仍具韌性的硬數據（Hard data）及調查數據可見一斑。全球GDP成長預測也僅出現溫和下修。

展望中期，仍維持對股市的正向看法，偏好非美市場優於美國市場，並預期美元至年底前走弱。不過，考量市場消息變化迅速，投資配置仍應以審慎為原則，而非過度依賴單一方向的判斷。

荷莫茲海峽 中東 伊朗

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